¡Atención estudiantes! Así puedes activar el bono Beca Universitaria en el Sistema Patria: requisitos claves

El Bono Beca Universitaria, es una ayuda económica mensual dirigida a los estudiantes de educación superior en instituciones públicas.

La asignación se realiza directamente a través de la Plataforma Patria y requiere que los beneficiarios mantengan sus datos al día para poder recibir el depósito, cuyo monto varía según los anuncios.

Para poder ser seleccionado y recibir esta bonificación, es indispensable estar inscrito en el Sistema Patria y cumplir con un sencillo proceso de actualización de la información laboral y educativa.

Pasos para asegurar el Bono Beca Universitaria

Los estudiantes que deseen recibir el bono deben verificar y modificar su información dentro de la Plataforma Patria siguiendo estos sencillos pasos:

Ingrese a la Plataforma Patria con su usuario y contraseña. Si no tiene una cuenta, debe crearla previamente.

Dentro del sistema, haga clic en la opción de “Perfil”.

Seleccione la opción “Laboral” y luego presione el botón “Actualizar”.

En la sección “Datos Laborales”, elija la palabra “universitario”.

El sistema le preguntará “¿Trabajas actualmente?”, a lo que debe responder “NO”. Seguidamente, en la pregunta “¿Cuál es tu condición actualmente?”, seleccione “estudiando” y haga clic en actualizar.

Con este proceso, su perfil quedará correctamente registrado para optar por la asignación de la Beca Universitaria.

Cómo recuperar o cambiar su contraseña en Patria

Mantener la seguridad de su cuenta es crucial. Si olvidó necesita cambiar su contraseña de la Plataforma Patria, el sistema ofrece una herramienta de recuperación en la página principal:

En la página de inicio de sesión de www.patria.org.ve, busque y seleccione el enlace “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”.

El sistema le pedirá su número de cédula y el número de teléfono o correo electrónico registrado en la plataforma.

Recibirá un código de seguridad por mensaje de texto o correo para validar su identidad.

Una vez verificado, podrá ingresar una nueva contraseña segura, que debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, números y símbolos especiales.

