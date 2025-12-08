Proliferación de hongos venenosos en California: hay un fallecido y varios niños hospitalizados

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de salud en California han activado un aviso de precaución ante la rápida aparición de casos de envenenamiento vinculados al consumo de hongos silvestres. La alerta sanitaria surge después de que se confirmara el fallecimiento de un adulto y la hospitalización de más de veinte personas, localizadas principalmente en el Condado de Monterrey y el Área de la Bahía de San Francisco.

El brote de intoxicación se ha relacionado con la especie altamente tóxica conocida como “death cap” (Amanita phalloides).

La causa principal y los riesgos para los niños

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH), ha vinculado el brote a la ingestión de hongos que contienen amatoxinas, una sustancia que provoca insuficiencia hepática y renal, a menudo irreversible.

Se ha reportado que la mayoría de los afectados son niños pequeños, y al menos un menor requerirá un trasplante de hígado debido a la gravedad del daño.

El Amanita phalloides se confunde fácilmente con variedades comestibles y es especialmente abundante en el estado durante la temporada de lluvias de otoño e invierno. Autoridades alertaron que la proliferación de estos hongos venenosos está en su punto máximo en zonas cercanas a robles y pinos.

La directora del Departamento de Salud Pública de California, Erica Pan, declaró:

"Debido a que el 'death cap' puede confundirse fácilmente con hongos comestibles seguros, recomendamos al público no recolectar hongos silvestres durante esta temporada de alto riesgo”, explicó Pan.

Síntomas engañosos y recomendaciones oficiales

Los síntomas de la intoxicación por “death cap” pueden presentarse entre seis y veinticuatro horas después de haber sido ingeridos, e incluyen diarrea acuosa, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Un factor de riesgo es que los signos iniciales pueden desaparecer después de un día, dando una falsa sensación de mejoría antes de que el daño hepático y renal se manifieste entre dos y cuatro días más tarde, con riesgo de evolución fatal.

Ante este peligro, las autoridades han sido enfáticas. El Dr. Edward Moreno, responsable de salud del condado de Monterey, subrayó que:

“Solo personas con amplia formación y experiencia deberían consumir hongos silvestres que hayan recolectado por sí mismas”.

El CDPH aconseja consumir únicamente hongos adquiridos en supermercados y fuentes comerciales reconocidas, ya que ni la cocción ni otros métodos de preparación eliminan las toxinas letales.

El Sistema de Control de Envenenamientos de California ha puesto a disposición la línea telefónica 1-800-222-1222 para consultas sobre diagnóstico y tratamiento.

