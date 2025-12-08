Esta bebida causa envejecimiento cerebral: conoce la advertencia de un experto

Suscríbete a nuestros canales

Muchas veces subestimamos cómo ciertos hábitos de consumo pueden influir en la salud cerebral con el paso de los años. Un reconocido neurólogo advierte que continuar con esos hábitos puede acelerar el desgaste de las neuronas y poner en riesgo funciones esenciales como la memoria, la concentración o la capacidad de tomar decisiones.

Este riesgo se vuelve especialmente relevante a medida que envejecemos, cuando nuestro cerebro ya comienza a perder células por sí solo. Conservar una buena salud mental no depende únicamente de la genética: algunas decisiones cotidianas pueden marcar la diferencia entre un envejecimiento sano o un deterioro prematuro.

Foto: Freepik

Alcohol y envejecimiento cerebral

El neurólogo Richard Restak asegura que, a partir de los 65 años, lo más seguro para mantener la salud del cerebro es dejar de consumir alcohol por completo.

Según Restak, el alcohol actúa como una neurotoxina, lo que puede acelerar la pérdida de neuronas.

Con la edad, esta pérdida neuronal se intensifica, y las neuronas restantes se vuelven aún más valiosas, ya que son las responsables de funciones como la memoria, el razonamiento, la atención o la coordinación.

Aunque algunos consumos de alcohol pueden parecer “moderados” o “inofensivos”, como una copa diaria de vino o cerveza en la comida, el efecto acumulativo en el cerebro puede ser perjudicial, especialmente si se prolonga durante años.

Estudios recientes muestran que el consumo constante e incluso moderado puede reducir el volumen cerebral y afectar las conexiones neuronales, con consecuencias negativas en la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas.

Además, Restak advierte que el alcohol no solo aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, sino también de enfermedades neurodegenerativas como la demencia, y de problemas asociados a caídas o accidentes en personas mayores.

Por eso, su recomendación es clara: para quienes superan los 65 años, la abstinencia total de alcohol es la forma más segura de cuidar la salud cerebral.

