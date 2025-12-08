Predicciones de la semana del 8 al 14 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás atravesando una semana trascendental y de gran relevancia en tu vida. La energía cósmica te impulsa a dejar atrás lo que ya no sirve y abrazar lo nuevo con valentía. Confía en tu intuición, ella será la brújula que te guíe hacia tu propósito más elevado. Existe activo un sextil armonioso con Plutón. El Universo te concede una oportunidad magnífica para mantenerte sereno, equilibrado y estable. Los cambios y transformaciones que estás realizando en este momento son profundamente positivos. Lleva adelante tus planes con plena confianza de manera favorable con la guía divina. ¡Avanza!

TAURO: Se presentan momentos propicios para consolidar tus acciones y dar firmeza a tus proyectos. Semana espectacular con el apoyo de un sextil positivo con Saturno. Es esencial que continúes con determinación y fe. Avanza con confianza, sin detenerte por nada ni por nadie. Tu sendero se ilumina y las circunstancias comienzan a alinearse a tu favor. La energía de Saturno te inspira a construir con paciencia y disciplina. La vida avanza y siempre nos regala nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. La semilla que hoy siembres florecerá con abundancia en el futuro que deseas alcanzar. ¡Constancia!

GÉMINIS: Disfrutas de un trígono positivo con el planeta de las transformaciones, lo cual representa una energía muy favorable durante toda la semana. Plutón te impulsa a superar los obstáculos y salir adelante con firmeza. Este tránsito te invita a confiar en tu capacidad de reinventarte y descubrir nuevas facetas de tu ser. La guía divina te acompaña, ayudándote a evolucionar y avanzar con pasos sólidos hacia un futuro lleno de gloria. Mantén la mente abierta y tu corazón dispuesto para crecer y fortalecer el espíritu, porque el Universo te conduce hacia un horizonte de plenitud y realización. ¡Enfócate!

CÁNCER: Los resultados que estás obteniendo esta semana son magníficos y representan el resultado del esfuerzo y la dedicación. Saturno te ofrece un trígono positivo que abre la puerta a consolidar tu éxito. Mantén tu corazón agradecido y tu mirada firme en el horizonte, porque la estabilidad y la plenitud están cada vez más cerca de ti. Se aproximan momentos aún mejores de los que disfrutas en el presente. El Universo te respalda para que sigas avanzando con confianza. Este tránsito te invita a valorar tu constancia y reconocer la fuerza que has cultivado en tu interior. Agradece a Dios todo poderoso. ¡Arrodíllate!

LEO: El Sol se conecta de manera positiva a través de un trígono magnífico. Este tránsito te impulsa a brillar con mayor intensidad y a compartir tu fuerza interior con quienes te rodean. Es momento de agradecer a Dios por las bondades y bendiciones que recibes en esta semana. La vitalidad solar y las emociones de la Luna se entrelazan para regalarte un equilibrio positivo y valioso para avanzar en el tiempo. Estas energías activan una regeneración en tu cuerpo y espíritu. La energía cósmica te recuerda que tu luz es única y necesaria en el mundo. Confía en tu poder creador, porque cada acción te acerca a tus sueños. ¡Regenérate!

VIRGO: Es importante que esta semana mantengas la calma, reflexiones con claridad y luego actúes con sabiduría. No es recomendable reaccionar de manera impulsiva ni mucho menos agresiva, busca siempre el camino del acuerdo y la salida armoniosa a los problemas. La Luna transita por tu signo y te ayuda a equilibrar todas tus energías. Este tránsito lunar te invita a confiar en la serenidad interior y a cultivar la paz en las relaciones. Dios te acompaña y te envía esta ayuda planetaria en el momento justo, cuando realmente la necesitas. Cada decisión tomada desde la calma se convierte en una certeza de prosperidad futura. ¡Relájate!

LIBRA: La energía de Plutón te recuerda esta semana que todo cambio trae consigo un renacer. Permite que tu luz interior guíe el camino hacia una vida más plena y consciente. Disfrutas de un trígono positivo con el planeta de los cambios profundos, lo cual representa una energía poderosa y favorable para ti. Esta influencia te anima a seguir creciendo con fuerza y pasos firmes. Pronto se abrirán nuevas puertas que te conducirán hacia una etapa de mayor calidad de vida. El Universo te respalda en este proceso de evolución donde tu esencia armónica es capaz de atraer oportunidades y personas que vibran en tu sintonía. ¡Transfórmate!

ESCORPIO: Cada instante de silencio interior se convierte en un puente hacia la sabiduría divina. Dios permanece siempre a tu lado, guiando tu camino con amor. Tienes un trígono positivo con Neptuno que te ayuda a establecer una comunicación profunda. Este tránsito te invita esta semana a abrir tu corazón y dejar que la intuición sea tu guía. La energía de Neptuno te recuerda que la espiritualidad es tu mayor fortaleza. Permite que tu sensibilidad se convierta en un canal de inspiración y amor para ti y para los demás. Mantén tu fe firme, porque ella es la llama que ilumina tu sendero. ¡Conéctate!

SAGITARIO: Cada experiencia que vivas durante la semana se convierte en un aprendizaje importante que fortalece tu espíritu y expande tu horizonte. Recuerda que tu optimismo abre puertas hacia nuevas oportunidades y que el Universo celebra tu valentía en cada paso que das. Dios está a tu favor con la manifestación de un trígono positivo con Quirón. Este tránsito te invita a confiar en tu capacidad de sanación interior y abrazar tu vulnerabilidad como fuente de sabiduría. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario para avanzar hacia un futuro más luminoso. ¡Sanate!

CAPRICORNIO: Esta es una semana excelente para avanzar y crear una nueva realidad a partir del presente. Estás en un proceso de renacimiento y resulta maravilloso volver a iniciar todo con renovada energía. Se manifiestan las influencias positivas de un sextil con el Nodo Norte. El Universo te invita a concretar con claridad lo que deseas en tu vida para que pueda revelar en el futuro. Es fundamental que tengas una visión concreta de tu destino y que la sostengas con firmeza. Este tránsito te impulsa a confiar en tu capacidad de construir un camino sólido y auténtico. Madura y decide ahora. ¡Defínete!

ACUARIO: Mantén tu mirada en el presente, porque allí se encuentra tu futuro luminoso. Recuerda que tu espíritu es tu mayor tesoro y el Universo te impulsa hacia una renovación plena. La fuerza que habita en ti es capaz de convertir las pruebas en oportunidades de crecimiento. La Luna está en oposición negativa pero aun así esta semana podrías pensar en tu pasado y sentir cierta nostalgia. Eres un luchador capaz de avanzar cuando lo desees y detenerte con sabiduría cuando lo consideres necesario. Eres un ser resiliente que lo soporta todo y cada día te vuelves más fuerte. Lo que no te derriba te fortalece. ¡Suelta!

PISCIS: La semana se presenta estable y todo parece estar bien y tu vida inicia una etapa importante relacionado con la prosperidad infinita. Depende de ti darle fluidez a esta energía positiva para consolidar tus avances y mantener el equilibrio. El tránsito efectivo del Nodo Norte por tu signo te ayuda a visualizar con mayor claridad tus metas y a organizarlas de manera correcta. La abundancia se manifiesta cuando fluyes con el Universo y mantienes tu corazón abierto a la gratitud. La consciencia elevada es producto del alto nivel espiritual. Confía en tu intuición y deja que tu sensibilidad sea la guía. ¡Entrégate!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

