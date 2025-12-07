Dolor de garganta: la Clínica Mayo da sus recomendaciones para eliminar esta dolencia en casa

Suscríbete a nuestros canales

Es probable que hayas experimentado en algún momento un dolor de garganta. Esa sensación desagradable de picazón, ardor o dolor al tragar no es nada placentera, eso aunado al malestar general que puede causar el tener molestias en la garganta.

Este dolor de garganta suele aparecer cuando presentamos alguna infección en ella, por resfriado común, alergias u otra enfermedad de las vías respiratorias superiores.

Al presentarlo, lo ideal es visitar un médico para que nos de la causa exacta. También es cierto que las vías respiratorias pueden tener virus causando el malestar, y con remedios caseros y reposo se puede solucionar fácilmente.

Pero siempre deberás tomar en cuenta que al presentar dolores de garganta deberás guardar reposo y beber mucho líquido. Así como también tomar bebidas calientes reconfortantes o comer helado para aliviar el dolor, hacer gárgaras para eliminar las bacterias y humidificar el aire. Podrás también evitar agentes irritantes como el humo del cigarrillo o productos de limpieza y en la medida de lo posible.

Alivia el dolor de forma natural

Para complementar las medidas anteriores, aquí te presentamos estos remedios caseros con los que podrás combatirlo de manera rápida, sencilla y con ingredientes que todos tenemos en casa, recomendados pro la Clínica Mayo.

Cabeza arriba: por lo general, cuando presentamos dolor de garganta suele venir acompañado de congestión nasal. Esta la podrás aliviar colocando varias almohadas debajo de tu cabeza, ya que la altura ayudará a que puedas respirar más fácilmente. Te ayudará a respirar con la boca cerrada y evitará resecar más la garganta.

Gárgaras: cuando se elaboran con agua tibia y sal, pueden ayudar a aliviar el dolor de garganta debido a que calmará la irritación. La sal extraerá la mucosidad presente en el tejido inflamado e hinchado. Los expertos recomiendan combinar ¼ a ½ cucharadita de sal con 4 a 8 onzas de agua tibia. Revuelve hasta disolver por completo la sal y luego haz gárgaras con el agua salada manteniéndola en la garganta por varios segundos, repitiendo varias veces al día.

Vapor: respirar vapor te ayudará a que se reduzca la hinchazón presente en la garganta. Puedes utilizar un humidificador, pero si no posees uno, puedes optar por el vapor que produce una ducha caliente. De igual forma, puedes dejar correr al agua caliente en el lavamanos del baño y también se creará el ambiente adecuado para que lo respires. Inhala profundamente este vapor por varios minutos repitiendo cuantas veces sea necesario.

Estos ingredientes también funcionan

Miel: otro ingrediente que aliviará rápidamente la irritación en tu garganta, así como a su vez será un gran supresor de la tos. Puedes ingerir una cucharada de miel pura, o si lo prefieres puedes beber una infusión de té caliente endulzado con miel. De esta forma también surtirá efecto. El té verde es antibacteriano, analgésico y es una rica fuente de antioxidantes y desinflamatorio.

Bicarbonato: por todos es conocido los beneficios del bicarbonato de sodio para nuestra salud. Si mezclas el bicarbonato con limón el remedio será mucho más efectivo, ya que ambos ingredientes poseen grandes propiedades antibacterianas. Agrega 1 cucharada de bicarbonato de sodio, con el jugo de 1 limón a un vaso de agua, y bebe esta mezcla dos veces al día.

Paños calientes: colocar paños calientes sobre la garganta mejorará la circulación sanguínea al dilatar los vasos y relajar los músculos del área ayudándola a desinflamar. Humedece un paño limpio con agua caliente y colócalo sobre el área de tu garganta cuantas veces al día sea necesario.

