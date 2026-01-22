Suscríbete a nuestros canales

¿Te gusta la manicura blanca, pero no sabes si te favorece? Esta es una elección que siempre será una excelente opción, aunque pasen los años. La manicura blanca es como ese vestido negro que todas deben tener en el clóset: clásico, versátil y siempre acertado.

Esta manicura que se suele asociar con la manicura francesa se popularizó globalmente en los años 70 gracias a Jeff Pink, sin embargo, el auge del blanco puro y opaco como tendencia independiente ocurrió en los años 90 con el estilo “Tipp-Ex”, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué elegir la manicura blanca?

Aunque a simple vista puede parecer una opción sencilla, lo cierto es que tiene un encanto especial que se adapta a distintos estilos, ocasiones y personalidades. Además, el blanco transmite limpieza, frescura y elegancia. Es un color que no compite con tu outfit, sino que lo complementa. Tiene ese toque minimalista que está muy en tendencia, pero también puede transformarse en algo glamoroso si lo combinas con detalles como pedrería, líneas doradas o acabados mate.

Lo mejor de todo, va con todo. Desde un look casual hasta uno de gala. Y si eres de las que cambia de estilo constantemente, el blanco es tu aliado porque no te limita. La clave está en escoger un tono de blanco que vaya bien con tu piel, comparte Vogue.

¿A quién le favorece?

¡A todas! Pero si quieres afinar un poco más, sigue estos consejos y sácale el máximo provecho según tu tono de piel y estilo personal:

- Piel clara: El blanco resalta y crea un contraste delicado. Puedes optar por acabados perlados o con un toque rosado para suavizar el efecto.

- Piel trigueña: El blanco se ve superelegante y sofisticado. Es ideal para resaltar el bronceado natural y da un aire muy chic.

- Piel oscura: ¡Aquí el blanco resalta con fuerza! El contraste es impactante y moderno. Puedes jugar con acabados mate o glossy (brillante) para lograr diferentes efectos.

Además, si eres de las que prefiere un estilo sobrio, el blanco te da ese aire pulido y profesional. Y si te gusta lo atrevido, puedes usarlo como base para nail art colorido o geométrico.

