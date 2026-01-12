Sencillas y elegantes: manicuras que serán tendencia los primeros meses de 2026

Suscríbete a nuestros canales

Las manicuras tendencia generalmente son aquellas que se han popularizado gracias a las celebridades y al impulso de las redes sociales, y en este 2026 no es la excepción.

Si estás pensando qué pedirle a tu manicurista, Lara Royo, Brand Manager de Mavala comparte que este año, “veremos una manicura más técnica, más artística y con una clara intención estilística. Desde el minimalismo elegante hasta el maximalismo joya, la variedad será absoluta: lo importante no será llevar las uñas arregladas, sino contar algo con ellas”, publica Vogue.

¿Qué manicuras suman a tu look en 2026?

Cuando de lucir las uñas como complemento del outfit y que ayuden a resaltar el look se trata, este año la apuesta es a la premisa “menos es más”. Es decir, el minimalismo, la sencillez y la naturalidad, serán la tendencia.

Existen muchas ideas originales y sofisticadas que bien ejecutadas en las uñas, se convierten en diseños sorprendentes y a su vez se traducen en elegancia.

En acción

Este año la tendencia se centra en diseños que equilibran naturalidad y sofisticación, con acabados que favorecen cualquier tipo de piel y estilos, y, además, complementen el look.

En tal sentido, la tendencia es no complicarse demasiado y apostar por colores que combinan con todo y por detalles que marcan la diferencia sin exagerar.

Apuesta por la clásica manicura francesa, con una base nude y las puntas blancas, un estilo que transmite elegancia y se combina con cualquier estilo.

Si buscas algo atemporal, pero elegante, apuesta por burdeos intensos, esto según Hola le un toque de fuerza a la manicura.

Los microlunares negro o marrón sobre una base nude crean un efecto romántico y femenino que se nota sin ser recargado; este es un diseño original, pero discreto que aporta frescura al look.

Uñas princesas, esta tendencia está inspirada en las princesas (Kate Middleton, Lady Di, Meghan Markle), quienes optan por esta manicura usan esmaltes en tonos neutros, delicados, elegantes y tirando a rosado.

