Fórmula natural a base de maicena que combate el frizz: así debes aplicarla para aprovechar su máximo efecto

La falta de humectación es una de las causas más comunes por la cual aparece el frizz, dado que la capa protectora se irrita y debilita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los productos correctos puede generar: quiebre de la raíz, puntas abiertas, al tiempo que disminuye la función de los folículos pilosos.

Asimismo, el uso excesivo de productos químicamente invasivos y las herramientas de calor también causan frizz, puesto que, resecan la cutícula capilar, de acuerdo a la información reseñada por Garnier.

Por lo tanto, la mascarilla de maicena con aloe vera, la cual es rica en propiedades vitamínicas que nutren el cabello desde la raíz hasta las puntas.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarla con abundante agua tibia.

Asimismo, es propicio acotar que el referido tratamiento debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para evitar la resequedad en el cabello la persona debe establecer una rutina de autocuidado con los productos acordes a su hebra capilar.

Foto cortesía de: freepik

