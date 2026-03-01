Horóscopo del 1 de marzo: Es un tiempo propicio para avanzar con madurez

Suscríbete a nuestros canales

RIES: La Luna te ayuda con un poderoso trígono. Celebra este despertar de tu propia fuerza interna. Al fortalecer tu núcleo interno, descubrirás que tu bienestar ya no depende de la validación externa, sino de la paz que tú mismo cultivas. Esta nueva libertad te permitirá establecer vínculos mucho más saludables, basados en la elección consciente y no en la necesidad emocional. Debes amarte sin condiciones y conviértete en un faro de equilibrio.

TAURO: Existe una poderosa cuadratura negativa con la Luna que te obliga a restablecer un orden interno para restablecer la armonía y la paz que tu corazón tanto anhela. No veas este desequilibrio como un fracaso, sino como una señal para soltar las cargas que ya no te corresponden. La verdadera maestría reside en saber cuándo detenerse y reorganizar las prioridades del alma.

GÉMINIS: Este es el momento de confiar en tu intuición y permitir que la sabiduría del Universo guíe cada una de tus acciones. La Luna te favorece con un sextil radiante y no debes temer a los nuevos comienzos, tu resiliencia es el motor que transformará tus sueños en realidades tangibles. El Cosmos conspira a tu favor.

CÁNCER: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor, te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora estás con más energías seductoras y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y ahora lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido para que todo pueda fluir de manera fácil.

LEO: La Luna se establece en tu signo y actúa como un catalizador perfecto para que tu comunicación fluya con autenticidad abriendo puertas que antes parecían cerradas. Al canalizar esta serenidad interior, lograrás transformar el caos de las tareas pendientes en una estructura sólida de progreso. No permitas que la distracción disperse tu energía; mantén el enfoque en tus metas y verás cómo prosperas.

VIRGO: Mercurio retrógrado se encuentra en estos momentos opuesto a tu signo astrológico. Debes estar muy atento a lo que hablas y comentas. Relájate y mantente en tu ética. No hables mal de nadie y mucho menos difames a alguna persona. Compórtate como una persona educada y honesta, para que no te veas involucrado en alguna situación complicada. Busca más bien obtener el respecto de tu entorno. Que tu palabra sea ley.

LIBRA: La Luna te envuelve con un sextil armonioso. Aprovecha esta claridad lunar para sanar cualquier viejo rencor y fortalecer los lazos que sostienen tu corazón. Al abrir tu alma a los demás, descubrirás que el amor compartido se multiplica y se convierte en tu refugio más seguro. El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega.

ESCORPIO: La Luna se encuentra bajo una cuadratura y debes confiar en el proceso de renovación que el Cosmos te ofrece, pronto comprenderás que este retiro emocional fue el preludio de tu mayor fortaleza. Recuerda que cada cicatriz es una lección de maestría que te otorga la prudencia necesaria para construir un futuro más sólido.

SAGITARIO: Saturno te bendice con un trígono positivo, impulsando la consolidación de todo aquello que decidas iniciar en este momento. Esta alineación abre puertas sólidas y estables para tus proyectos, brindándote estructura y enfoque. Además, el Sol intensifica este momento cósmico, invitándote a mirar hacia adentro y descubrir tu mejor versión. Es un tiempo propicio para avanzar con madurez, compromiso y autenticidad.

CAPRICORNIO: Tienes activo un sextil positivo con Venus que te permite sentir el amor hacia los demás y brindar tu apoyo al entorno. Hay que ser empático y poder conectarte mejor con las personas de tu hábitat. Dar amor para recibir amor. Es la mejor recompensa energética que te permite activar un flujo positivo a través de esta posición planetaria que te ayuda a renovar tus sentimientos para optimizar la energía.

ACUARIO: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

PISCIS: Mercurio retrógrado continúa su movimiento dentro de tu signo astrológico y te permite avanzar con fuerza en algunas situaciones que estaban desbocadas. Este es el momento de imprimir menor velocidad a tus proyectos. Es el tiempo indicado para reflexionar en la vida. No pierdas esta oportunidad que te ayuda y te beneficia para que todo salga perfecto. Es sumamente importante que lo hagas ahora.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin