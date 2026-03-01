Cómo la música transforma nuestra salud mental y física: hablan los expertos sobre la mejor forma de aprovecharla

Suscríbete a nuestros canales

La música ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, sirviendo como un lenguaje universal que trasciende fronteras y culturas. Más allá de su valor estético, la ciencia moderna ha comenzado a desvelar el profundo impacto que las frecuencias sonoras tienen sobre la fisiología humana.

No se trata solo de una sensación pasajera; escuchar una melodía activa casi todas las áreas del cerebro simultáneamente, convirtiéndose en uno de los ejercicios neurobiológicos más completos que existen.

En la actualidad, expertos en neurología y psicología coinciden en que el ritmo es capaz de modificar nuestras constantes vitales. Dependiendo de los latidos por minuto (BPM) de una canción, nuestro cuerpo puede entrar en un estado de calma profunda o, por el contrario, recibir una inyección de energía inmediata.

Esta conexión intrínseca entre el oído y el sistema nervioso central está abriendo puertas a tratamientos no invasivos para diversas condiciones de salud.

Beneficios científicos de la melodía

El procesamiento musical en el cerebro es una tarea compleja donde se separan elementos como el tono, el ritmo y el tiempo. Esta segmentación permite que los ritmos acelerados eleven la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mientras que los compases lentos inducen a la relajación.

Gracias a este fenómeno, la música se ha convertido en una aliada fundamental para reducir el estrés, disminuir la ansiedad y mejorar la memoria.

El impacto de las notas musicales se extiende a todas las etapas de la vida:

Infancia : ayuda a calmar a bebés prematuros y es una herramienta valiosa en el tratamiento del trastorno del espectro autista.

: ayuda a calmar a bebés prematuros y es una herramienta valiosa en el tratamiento del trastorno del espectro autista. Educación : estudios realizados en Finlandia demostraron que estudiantes que recibieron lecciones de canto reportaron una mayor satisfacción escolar y un fuerte sentido de logro.

: estudios realizados en Finlandia demostraron que estudiantes que recibieron lecciones de canto reportaron una mayor satisfacción escolar y un fuerte sentido de logro. Tercera edad: la formación musical y la escucha activa actúan como un escudo contra el deterioro cognitivo, siendo clave para retrasar o mitigar los efectos de la demencia senil.

Investigadores han identificado incluso canciones específicas con un "factor de felicidad" basado en fórmulas matemáticas. Temas icónicos como Don't stop me now de Queen o Dancing queen de ABBA han sido señalados por la ciencia como piezas capaces de elevar el ánimo de forma instantánea gracias a su combinación de letras positivas y ritmos vibrantes.

