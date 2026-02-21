Gastronomía

El impacto del descanso mental: ¿por qué el pensamiento nocturno define nuestro bienestar?

Acostarse con preocupaciones o ideas pesimistas es un error estratégico          

Por Mónica Silva Cárdenas
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 11:00 pm
Foto: Freepik

El cierre de cada jornada no es solo un proceso biológico, sino un momento crítico para la configuración de nuestra salud emocional y física. Según las recientes aportaciones de expertos en desarrollo personal y medicina, la forma en que decidimos finalizar el día influye directamente en la calidad de nuestra memoria y en la capacidad de respuesta del organismo ante los desafíos cotidianos.

 

La memoria y el peligro de los pensamientos oscuros

Dormir no significa que el cerebro se detenga; al contrario, es cuando el hipocampo trabaja con mayor intensidad para organizar lo aprendido. El cirujano Mario Alonso Puig advierte que acostarse con preocupaciones o ideas pesimistas es un error estratégico, ya que la mente utiliza esa última emoción como base para reestructurar los recuerdos durante la noche.

 

Al fijar una sensación de derrota o miedo antes de apagar la luz, estamos programando nuestro estado anímico para el día siguiente, reforzando una huella negativa en nuestra configuración neuronal.

Foto: Freepik

Los dos rostros del estrés en el cuerpo

No todo el estrés es perjudicial. Existe un estímulo positivo, conocido como "eustrés", que nos impulsa a mejorar. Sin embargo, el problema surge con el "distrés" o estrés crónico, que eleva sustancias como el cortisol y el glutamato, desgastando las neuronas y provocando agotamiento físico e irritabilidad.

 

Una persona que vive bajo una amenaza constante, ya sea real o imaginaria, reduce drásticamente su rendimiento porque el miedo bloquea sus capacidades creativas y ejecutivas.

 

Claves para una higiene integral

Para contrarrestar estos efectos, se propone un enfoque que abarque tres pilares:

  • Cuidado físico: el ejercicio aeróbico, el fortalecimiento muscular y una dieta rica en fibra son esenciales, considerando que el intestino actúa como un "segundo cerebro".
  • Gestión de la postura y la risa: gestos tan simples como forzar una sonrisa activan circuitos de bienestar en la ínsula cerebral, demostrando que el cuerpo también influye en la mente.
  • Atención plena: practicar la meditación o centrarse en la respiración ayuda a pasar de una mente errática a una enfocada y serena.

 

El ritual de la gratitud y el papel

Una solución práctica para quienes sufren de rumiación nocturna es el ejercicio de la gratitud. En lugar de repasar los problemas, enfocarse en lo positivo ayuda a que la memoria trabaje a nuestro favor.

 

Reducir los problemas al plano físico, escribiéndolos en un papel pequeño, envía una señal simbólica de control al cerebro, permitiendo un descanso mucho más reparador y libre de cargas innecesarias.

 

