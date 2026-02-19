La OMS identifica los dos factores clave que detonan la mayoría de los cánceres evitables: ¡conócelos!

Suscríbete a nuestros canales

La lucha contra el cáncer ha dado un giro preventivo fundamental tras la publicación de un reciente estudio liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según esta investigación, una parte considerable de los diagnósticos anuales no dependen de la genética o el azar, sino de comportamientos que están bajo nuestro control.

El informe subraya que la prevención es la herramienta más potente para salvar millones de vidas, instando a las sociedades a replantearse la relación entre el estilo de vida y el bienestar a largo plazo.

Pequeños cambios, grandes resultados

El análisis internacional revela que el tabaquismo y el consumo de bebidas alcohólicas son los principales responsables de la aparición de tumores que podrían haberse evitado.

El tabaco encabeza la lista de riesgos, siendo el causante de más del 15% de los casos de cáncer en todo el mundo. Su influencia es especialmente devastadora en los hombres, donde se vincula con casi uno de cada cuatro diagnósticos.

Los expertos advierten que no existe un nivel "seguro" de consumo, ya que incluso el uso ocasional de cigarrillos o productos alternativos daña las células de forma progresiva.

Por otro lado, el consumo de alcohol se consolida como el segundo hábito más peligroso, relacionado directamente con cerca de 700.000 nuevos casos anuales. El informe aclara que el alcohol actúa como un tóxico que daña el ADN y altera los niveles hormonales, aumentando el riesgo de sufrir afecciones en el hígado, la mama y el sistema digestivo.

Además de estos dos factores, la OMS destaca que las infecciones (como el VPH) y la contaminación ambiental completan el cuadro de riesgos modificables. La buena noticia es que, al atacar estas causas mediante la educación, la vacunación y mejores hábitos diarios, se estima que cuatro de cada diez casos de cáncer podrían desaparecer del mapa sanitario global. La clave, según los especialistas, reside en tomar conciencia hoy para asegurar un futuro más saludable.

