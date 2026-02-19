Horóscopo del 19 de febrero: El futuro brindará nuevas oportunidades

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La gran conjunción de Neptuno te abre las puertas hacia dimensiones superiores, donde el diálogo directo con lo divino se vuelve posible. Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines se acercan para acompañarte en esta travesía luminosa. Es una etapa de conexión espiritual elevada, donde tus peticiones más profundas pueden ser escuchadas con atención celestial. Prepárate para vivir un momento sublime, marcado por la entrega, la fe y el amor en su forma más pura.

TAURO: Urano está transitando por tu signo astrológico y su presencia moviliza intensamente tus energías. Este movimiento no es casual. El Universo está impulsando los cambios y transformaciones que necesitas para evolucionar y alinearte con tu verdadero propósito. Es un momento clave para permitir que el crecimiento suceda, incluso si llega de formas inesperadas. Urano trae consigo el poder de la renovación.

GÉMINIS: Un buen inicio con el apoyo del planeta Saturno que te está ayudando con un sextil positivo. Esa energía te ofrece firmeza en tus pasos y te ayuda a sentirte más estable con mejor disposición para poder avanzar de manera más fácil. Tienes que aprovechar muy bien esta posición planetaria y entrar en acción para mejorar tus resultados. Evalúa dónde te hace falta más constancia y más fuerza.

CÁNCER: No son días muy positivos para ti, estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna y tienes muchas ganas de llorar al ver que pudo ser un mejor momento, pero no se lograron todos los objetivos. Debes enfocarte en lo que se logró y festejar por lo que tienes y no preocuparte por lo que pudiste conquistar. El futuro brindará nuevas oportunidades.

LEO: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

VIRGO: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado de amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo con tu pareja.

LIBRA: Existe una oposición lunar poderosa que causa confusión. Confía en tu capacidad de adaptación para corregir el rumbo sobre la marcha, ya que el destino premia a quienes se atreven a caminar a pesar de sus dudas. Comprender cada elección independientemente de su resultado, es una lección valiosa que nutre tu intelecto y te ayuda a definir tu verdadero norte.

ESCORPIO: Este ciclo de plenitud es solo el comienzo de una etapa donde la abundancia emocional se convertirá en tu mayor fortaleza. Te animamos a seguir confiando en tu intuición. Estás bendecido por un trígono con Venus y tienes el potencial de elevar tu calidad de vida hacia niveles más gratificantes. Mantén tu corazón abierto, porque la armonía que hoy proyectas atraerá nuevas oportunidades a tu camino.

SAGITARIO: En estos momentos, existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en un proceso donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mete por años.

CAPRICORNIO: Abre tus brazos para recibir la energía positiva de un sextil con Venus que genera abundancia. No permitas que el miedo detenga tu evolución; por el contrario, salta con confianza hacia lo desconocido sabiendo que el éxito es tu destino natural. Mantén tu espíritu elevado y tu corazón agradecido, porque cuando te alineas con el amor universal, los milagros dejan de ser una posibilidad para convertirse en realidad.

ACUARIO: Hoy el sextil con Saturno abre un portal de consolidación. Proyectos que parecían lejanos comienzan a tomar forma como raíces que se afianzan en tierra fértil. Esta energía te recompensa por cada sacrificio y cada paso dado con fe en medio de la incertidumbre. El cielo te entrega frutos, pero también sabiduría. Es momento de agradecer y reconocer el apoyo divino que te ha sostenido. Tu visión ha sido clara con una perseverancia ejemplar.

PISCIS: Se activa fuertemente toda tu vida. Ahora tienes al planeta Mercurio en tu signo y esas energías positivas te ayudan a agilizar todos los procesos que estaban antes estancados. El Universo te está ayudando y hay que agradecer por este nuevo impulso. Vas a sentir que todo se mueve rápido y quizás quieras frenar los procesos. No deberías parar nada, es el instante preciso para ser flexible y cooperar para tener excelentes resultados.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin