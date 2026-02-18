Experta comparte qué tan sano es el uso del champú en seco y sus consecuencias

Suscríbete a nuestros canales

El uso del champú en seco es más común de lo que muchos pueden imaginar, pues resulta una solución bastante rápida para acabar con el problema de la grasa en el cabello.

Este producto que tiene años en el mercado, es cada vez más popular, pues hay quienes lo utilizan cuando no tienen tiempo de lavar el cabello y así poder eliminar un poco la grasa, pero, además, hay quienes lo utilizan para darle volumen al pelo.

¿Qué tan efectivo es el champú en seco?

La verdad es que existen opiniones divididas al respecto, algunas personas aman este producto, mientras que otras lo odian. Y la razón es sencilla, es un producto que ayuda a que el pelo luzca limpio, pero no lo limpia, es decir, disimula la grasa y la suciedad del cuero cabelludo, pero no las elimina.

Según los expertos, quienes desaprueben el producto es sencillamente porque no han conseguido el champú ideal para cubrir sus necesidades o no lo han empleado correctamente. Este es un producto que no se debe usar de forma frecuente, sino que se recomienda alternar con lavados tradicionales. De igual manera, se debe usar en pequeñas cantidades en las raíces y masajear con los dedos para un mejor acabado.

En tal sentido, los expertos sugieren usar este producto solo cuando se tenga una emergencia o un apuro, no hacerlo parte de la rutina diaria de cuidado del cabello, porque estarías causando un problema a tu pelo, el cual necesita que se lave con cierta frecuencia con champú y acondicionador apto para su tipo de cabello y así garantizar la hidratación necesaria para lucir un cabello saludable.

Habla la experta

El uso del champú en seco si resulta efectivo, sin embargo, según Gretchen Friese, tricóloga certificada para Bosley MD, no es sano para el cabello usarlo constantemente y no lavar el pelo, porque se termina acumulando este producto y la suciedad en el cuero cabelludo; y eso puede provocar la caída del cabello, e incluso, resultar en foliculitis, un tipo de infección bacteriana.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube