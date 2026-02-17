Hábitos que parecen inocentes, pero dañan tus riñones: aunque no sientas síntomas inmediatamente

Suscríbete a nuestros canales

No beber agua en un mal hábito que puede dañar los riñones, pero este no es el único, existen muchas costumbres o rutinas que sin darnos cuenta pueden estar poniendo en riesgo la salud de estos órganos.

Por ejemplo, el consumo excesivo de sal y alimentos procesados, la automedicación con analgésicos como ibuprofeno, o fumar, son solo alguno de ellos.

¿Cuáles son los síntomas de daño en los riñones?

La fatiga, estar cansado todo el tiempo puede ser una señal de que los riñones comenzaron a fallar, pues no están produciendo suficiente EPO, la hormona que le dice al cuerpo que genere glóbulos rojos que transportan oxígeno.

Por otra parte, tener frío cuando otros no tienen; sufrir de falta de aire después de hacer muy poco esfuerzo; sensación de desmayo o mareos; sentir mucha comezón; e hinchazón en manos y pies; son solo algunos síntomas que refiere Life Options.

Todo ello es consecuencia de hábitos o costumbres diarias que sin percatarnos dañan los riñones poco a poco, y hasta ponen en riesgo la salud en general.

Freepik

¡Atención!

Estos son algunos hábitos que sin pensarlo atentan contra la salud de los riñones, y lo peor es que no presentan síntomas inmediatamente, por lo que cuando se descubre, el daño puede ser bastante crítico:

1. Consumir alcohol en exceso.

2. Fumar.

3. Abusar de analgésicos.

4. Consumir exceso de proteínas.

5. No consumir suficiente agua.

6. Abusar de alimentos altos en sodio.

7. Dormir poco.

8. Comer demasiada carne.

9. Ingerir demasiados alimentos ricos en azúcar.

10. Permanecer sentado sin moverse por largos periodos.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube