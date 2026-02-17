Carta astral de LeBron James: Entérate por cuántos años más estará jugando

Suscríbete a nuestros canales

LeBron James nació en Akron, Ohio, Estados Unidos el 30 de diciembre de 1984, a las 04:04 pm, es del signo Capricornio con ascendente en Géminis y Luna en Aries. Lidera la nueva generación de basquetbolistas de la NBA, la mejor del mundo. Es considerado el jugador más completo de la historia con 23 temporadas llenas de gloria y el segundo más mediático de todos los tiempos por detrás de Michel Jordán. Posee más de 30 récords y entre ellos destaca: máximo anotador de la liga superando los 50.000 puntos. Ha participado en 22 juegos de las estrellas y 13 veces seleccionado en el quinteto ideal. Ganador de 4 MVP en temporada regular, 4 MVP en finales y 3 MVP en juegos de estrella. Todavía con sus 41 años es titular de los Ángeles Lakers y cada noche amplía sus récords personales para seguir escribiendo la historia del deporte de las alturas.

Futuro: Se retirará con grandes honores y siempre estará presente en el deporte que le dio la gloria e inmortalidad a nivel mundial. Posiblemente estará ligado dentro de la industria deportiva y lo veremos en otras etapas como accionista y directivo de diversos equipos.

Salud: Seguirá manteniendo su equilibrio y estará muy bien físicamente. Podría jugar dos años más y cuidado si se anima a jugar un tercer año para disipar cualquier duda de ser el número uno de todos los tiempos.

Amor: Si bien es cierto, en los últimos años sufrió diversas crisis amorosas, pero salió airoso y se mantiene estable. Ahora se encamina a un periodo de gran unión con posibilidades de disfrutar sus años dorados con su esposa.

Dinero: Acaba de entrar en un excelente periodo económico donde va a realizar una expansión considerable de su capital económico. Estamos en la presencia de un incremento considerable de sus riquezas, sellando un ciclo de máxima producción.

Familia: Sus tres hijos, le hacen muy feliz y disfruta verlos crecer. Será un excelente abuelo y estará siempre apoyándolos a todos con mentorías y apoyo emocional. Casi todo pasa por la aprobación personal y vigilará de cerca el futuro de su familia.

Emociones: Es un hombre muy estable y serio en sus compromisos. Super diciplinado y eso genera una estabilidad superior para mantenerse siempre enfocado en los resultados sin importar el ámbito de su vida.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

