Esponjoso y super fácil de realizar: torta con menos de diez ingredientes

Para el cumpleaños del ser amado o para ofrecer como merienda, escoger la torta no es nada sencillo, pues existen muchísimas alternativas, desde el clásico bizcocho, pasando por las marmoleadas, las de frutas, la combinación de chocolate y otros ingredientes, etc.

¿Quieres probar una alternativa totalmente diferente? Apuesta por prepararla con galletas Oreos, esta es una opción super fácil de realizar, deliciosa, esponjosa y húmeda que todos van a amar.

No se trata de la típica torta fría con galletas, esta opción si debe meterse al horno por menos de una hora y lo mejor, es que lleva menos de 10 ingredientes, los cuales es muy factible que se tenga en la despensa de todos los hogares.

¿Qué necesitas para elaborar una torta con galletas Oreos?

Ingredientes

- Galletas Oreos (300 g)

- Huevos (4)

- Aceite (100 ml)

- Leche (200 ml)

- Azúcar (90 g)

- Harina (210 g)

- Levadura en polvo (1 cucharada)

Preparación

1. Colocar las galletas, huevos aceite y leche en el vaso de la licuadora y licuar muy bien.

2. Verter la mezcla resultante en un bol y agregar 90 gramos de azúcar y mezclar bien hasta que se disuelva la azúcar.

3. Tamizar la harina, añadir al bol y mezclar bien hasta que quede bien homogénea.

4. Incorporar la levadura en polvo y mezclar.

5. Preparar un molde con mantequilla y harina y verter la mezcla.

6. Meter en el horno entre 30 y 40 minutos a 180º.

7. Introducir un palillo y si sale limpio, es momento de sacar del horno y colocar a reposar sobre una rejilla.

Tips

- Evita dejar la torta en el horno luego de apagado, porque el vapor la seguirá cocinando.

- Puedes decorar con chocolate o trozos de galleta.

