El envejecimiento de la piel es un proceso natural en el que se presenta una serie de cambios, los cuales alteran desde su composición hasta su textura.

Cabe acotar que, existen otros factores que puede dañar la piel, por ejemplo, la exposición prologando a la radiación ultravioleta sin la debida protección.

Es decir, el daño solar forma parte de este deterioro acumulativo causado por la radiación ultravioleta, y que puede resultar en arrugas, manchas, flacidez, deshidratación y riesgos de cáncer de piel, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué la piel sufre por la exposición solar?

Muchas personas disfrutan del sol y esto con la debida protección resulta esencial y hasta saludable para los seres vivos; sin embargo, también puede dañar la piel.

Según la web de National Institutes of Health cuando la piel se expone a los rayos ultravioleta de manera excesiva puede reducir la elasticidad de la piel e incluso puede llegar a engrosar y ponerse correosa, arrugarse o afinarse. “Cuanto más se expone al sol, antes envejece su piel”, apunta el doctor Barnett S. Kramer, experto en prevención del cáncer.

Afortunadamente este proceso de envejecimiento se puede retrasar de forma natural y sin tener que invertir altas sumas de dinero.

¿Cómo cuidar la piel y prevenir el envejecimiento?

Los expertos de la Clínica Alemana comparten que tener una rutina saludable, alimentarse sanamente, y no exponerse a altas radiaciones solares ayuda a cuidar y mantener la salud de la piel.

De igual manera, la farmacéutica y colaboradora de Marnys, María Esther García, señala que una manera de ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro debe basarse en una combinación de fotoprotección y apoyo nutricional. Es decir, se debe evitar que la cantidad de colágeno de la piel disminuya rápidamente y con ello se pierda la firmeza, elasticidad y luminosidad, para ello, es clave mantener una alimentación saludable y con alto contenido en antioxidantes naturales, los cuales potencian los efectos del colágeno desde dentro. Éstos actúan como escudo frente al daño solar, favorece la reparación de las células y reduce la pérdida de colágeno.

La recomendación de García es incluir en la dieta frutas y verduras de temporada como tomate, fresas o pimentón rojo. Estos se pueden complementar con frutos secos, aguacate, y zanahorias, pues aportan vitamina A, C y E, que preparan la piel para la exposición solar y mantener un tono saludable y uniforme.

