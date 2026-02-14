¿Dónde pasar Canaval con la pareja?: Estos son los lugares que prefieren los signos según su elemento

Suscríbete a nuestros canales

Quienes disfrutan pasear en pareja pueden aprovechar la fiesta de Carnaval para inventarse una escapada bien sea a la playa o la montaña en búsqueda de un respiro real en medio del estrés cotidiano.

Escoger el destino va a depender del presupuesto con el que cuentan y de sus preferencias.

¿Para dónde escaparte con la pareja en Carnaval?

Todo va a depender si prefieres el desorden típico de estas fechas o si prefieres un universo paralelo. En tal sentido, debes escoger con lupa ese rincón estratégico para donde arrastrar a tu pareja y cuidar tu bolsillo, recuerda que no se trata solo de un paseo, sino de una oportunidad para alimentar la relación.

Si no sabes qué lugar visitar y deseas sorprender a tu pareja, guíate por su signo zodiacal y las preferencias que caracterizan a su elemento.

Destinos astrológicos

Según la astróloga de Vogue Alice Bell, los signos del elemento fuego como Aries, Leo y Sagitario son más propensos a la aventura y a salir de su zona de confort. Estos signos necesitan destinos vibrantes, activos y soleados que ofrezcan aventura, lujo o explosión cultural, refiere la Inteligencia Artificial.

Los signos del elemento agua como Piscis, Cáncer y Escorpio buscan viajes relajantes cerca del río, el lago o el mar. Estos destinos les ayudan a relajarse, enraizarse y explorar su inclinación innata hacia la espiritualidad. En otras palabras, estos destinos le ayudan a conectarse con sus emociones.

Por su parte, los signos del elemento aire como Géminis, Libra y Acuario se divertirán más con viajes que incluyan un toque de estimulación artística. Para ellos un viaje que combina cultura, vida social y estimulación mental, son ideales.

Finalmente, los signos del elemento tierra como Tauro, Virgo y Capricornio aman los viajes programados, organizados, bien estructurados y con propósito. Estos signos prefieren destinos que ofrezcan comodidad, cultura, buena gastronomía y naturaleza; y donde, además, puedan relajarse.

