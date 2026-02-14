Horóscopo del 14 de febrero: Es un día especial para muchas personas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

TAURO: Es un día especial para muchas personas. Es viable que tengas experiencias espirituales bastante fuertes. Tienes una cuadratura con Plutón. Hay muchas probabilidades que te conviertas en una persona más espiritual y con mayor contacto con otras dimensiones. Eres un ser elevado, que actúa como una antena y puedes bajar mensajes del más allá. No le tengas miedo y sigue comunicando los mensajes recibidos.

GÉMINIS: Tienes un trígono positivo con Marte. Se abre la oportunidad de seguir haciendo los cambios y las transformaciones necesarias para llegar más rápido a las metas. El Universo te da un excelente respaldo y responde de manera positiva al ver tu gran esfuerzo. Se acaban tus excusas y es el instante para producir el salto adelante y mantener la gloria que se empieza a manifestar. Dios te bendiga y siga abriendo caminos.

CÁNCER: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.

LEO: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios, en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

VIRGO: Te encuentras bajo una oposición con Mercurio. Debes elegir el silencio sobre la confrontación, demuestras la verdadera nobleza que reside en tu corazón de líder. Utiliza esta pausa externa para conectar con tu fuerza interior y reflexionar antes de emitir cualquier juicio. Recuerda que un rey se distingue no solo por su voz, sino por la elegancia al decidir qué batallas merecen su atención.

LIBRA: Tienes activo un trígono positivo con Marte que aporta la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.

ESCORPIO: Tu naturaleza es la evolución constante y este breve paréntesis emocional es solo el combustible para tu próximo gran salto cuántico. Confía en tu capacidad de ver más allá de lo evidente y utiliza esa visión única para transformar la melancolía que produce la Luna en cuadratura en un impulso creativo sin precedentes.

SAGITARIO: Seguramente puedes tener algunas circunstancias difíciles en el amor y no te recomiendo las discusiones con tu pareja. En estos instantes tienes una cuadratura negativa con Venus. Quizás más adelante puedas retomar algunos puntos de vista y resolver las diferencias. Debes calmarte y relajarte para evitar alguna ruptura en la relación. Pero, ahora mismo, sería catastrófico para ambos. Es mejor evitar el conflicto.

CAPRICORNIO: Ahora ves todo más fácil y puedes tomar una mejor decisión para resolver qué camino tomará tu vida en los próximos meses. Tienes un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te ayuda a resolver tu futuro. Ya se quedarán atrás las dudas y volverás a tener más firmeza en tu proceder. Estás dejando atrás los años de incertidumbre para entrar en años llenos de luz y resplandor. Ahora eres otro ser, más sabio y con mayor evolución.

ACUARIO: El Sol está transitando por tu signo astrológico, trayendo consigo una energía de calma, paz y equilibrio. La luminaria más poderosa del firmamento te acompaña y te impulsa a seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado reciente. Este es un momento propicio para reconectarte con Dios y trabajar en tus emociones más profundas, con el fin de superar la crisis y alcanzar una verdadera estabilización interior. Es tiempo de dar lo mejor de ti.

PISCIS: El Nodo Norte te está señalando el camino de tu propósito, invitándote a dejar atrás las quejas y a tomar responsabilidad por tu destino. Mira de frente y camina con determinación hacia la luz que cada mañana se revela ante ti. Ahora, la elección es tuya, puedes convertirte en un verdadero vencedor, alguien que honra los dones que el Universo ha puesto en tus manos, o quedarte estancado sin valor ni misión.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

