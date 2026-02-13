Aprende a elaborar empanadas crujientes: el secreto está en la masa y su cocción

Suscríbete a nuestros canales

Así como las arepas o los tequeños forman parte de los desayunos criollos, las empanadas no se quedan atrás. Estas forman parte de las preparaciones más consumidas por los venezolanos, sin importar su edad, sexo o condición social.

Las empanadas se consumen con diferentes rellenos que van desde las clásicas de queso, carne, pollo, o mixtas. Incluso, puede variar su forma y la masa base, pues algunos optan por la masa de harina, mientras que otros prefieren la masa de hojaldre.

Cualquiera sea tu decisión, son una opción ideal para un desayuno fácil y rápido, te compartimos una receta básica para que realices empanadas gallegas con jamón y queso.

¿Qué ingredientes necesitas para realizar empanadas?

- Masas de empanada (2)

- Jamón york (400 g)

- Queso en rebanadas: edam, gouda o un queso que después de horneado mantenga su firmeza (200 g)

- Huevo (1)

Preparación

1. Estirar la masa de empanadas en una bandeja de horno, tratando que no quede muy fina ni muy gruesa.

2. Encima, poner una capa de jamón york, dejar aproximadamente dos dedos del margen.

3. Cubrir con queso y seguir con otra capa de jamón york.

4. Precalentar el horno a 220ºC.

5. Una vez finalices con las capas de jamón y queso, cerrar la empanada con la otra plancha de masa de empanada.

6. Con un tenedor, cerrar o presionar con las manos los bordes para que quede bien sellado y evitar que el relleno se salga.

7. Pintar la empanada con un huevo batido.

8. Realizar un agujero en el centro de la empanada para que salga el vapor y hornear entre 25 y 30 minutos hasta que se dore por encima.

9. Transcurrido el tiempo, sacar del horno, dejar reposar sobre una rejilla para que quede crujiente y consumir antes de que se enfríe en su totalidad.

Freepik

