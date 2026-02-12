Alisa el cabello con tres productos naturales que tienes en la despensa: aprende a preparar y a aplicar la mascarilla

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación del cabello es una de las causas más comunes por la cual el cabello se encrespa, dado que, la capa protectora se irrita y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos afecta el funcionamiento de los folículos pilosos, según la información divulgada por Garnier.

Sin embargo, existe un amplio abanico de productos comerciales para hidratar y alisar el cabello, pero la gran mayoría son químicamente invasivos, por ello, también hay alternativas caseras a base de productos naturales, tal es el caso de la mascarilla de aloe vera, aceite de coco y miel, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas favorables para el cabello.

Foto cortesía de: freepik

Guía para preparar la mascarilla

Ingredientes

3 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren por completo. Agrega la miel y mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla ligera. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y conserva lo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido tratamiento capilar debe ser aplicado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para evitar el encrespamiento del cabello la persona debe implementar hábitos de autocuidado capilar que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

