Dile adiós a la acumulación de grasa abdominal: el agua de coco es la clave

Comer alimentos con alto contenido de fibra también genera inflamación abdominal, dado que, es complejo que el organismo la digiera rápidamente, de acuerdo a la información publicada en el portal web Healthline.

La acumulación de grasa en el intestino y la retención de líquidos son las dos causas más comunes por las cuales la persona tiene inflamación abdominal, ya que, el organismo acumula toxinas, las cuales de no ser liberadas a tiempo pueden causar múltiples consecuencias negativas para la salud.

El mercado farmacéutico ofrece un abanico de opciones que ayudan a mantener el abdomen desinflamado, sin embargo, también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el agua de coco.

El agua de coco contiene magnesio, potasio, vitaminas y minerales que depuran el organismo y reducen la inflamación abdominal rápidamente.

Esta es la cantidad de agua de coco que debes consumir

Se sugiere que la persona consuma un vaso de agua de coco al día, preferiblemente en ayuna durante 15 días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que la alimentación también cumple un rol fundamental durante el proceso de desinflamación, por ello, lo ideal es que la persona consuma proteínas, frutas, verduras y hortalizas.

A su vez, es propicio acotar que mantener una rutina de ejercicios de alto impacto también contribuye a desinflamar el abdomen.

En conclusión, si la persona desea mantenerse en óptimas condiciones de salud es ideal que implemente hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

