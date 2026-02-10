Sistema Patria activará consulta nacional para definir nuevo modelo laboral: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno nacional anunció la activación de una consulta nacional a través del Sistema Patria con el fin de recoger propuestas directas de la clase trabajadora.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que este mecanismo permitirá escuchar la voz de los trabajadores en la construcción de la Constituyente Laboral, que definirá un nuevo modelo para el sector productivo del país.

La iniciativa busca que las ideas de los empleados y obreros sean el principal insumo para el diseño de políticas públicas y normativas laborales.

“Muy pronto, se estará haciendo la encuesta por el Sistema Patria para escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras, que están ahorita en pleno proceso de la constituyente laboral (…) así que pendientes, trabajadores del país que están en constituyente laboral”

Según lo informado por el medio AVN, el proceso pretende identificar propuestas orientadas a proteger el salario y fortalecer la seguridad social, como parte de un enfoque participativo que apunta a mejorar las condiciones laborales en Venezuela.

