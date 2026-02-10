Atención

Sistema Patria activará consulta nacional para definir nuevo modelo laboral: detalles

“En verdad hay que respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país”, explicó la presidenta encargada.

Por Jessica Molero
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 09:25 am
Sistema Patria
Foto: Cortesía

 

El Gobierno nacional anunció la activación de una consulta nacional a través del Sistema Patria con el fin de recoger propuestas directas de la clase trabajadora

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que este mecanismo permitirá escuchar la voz de los trabajadores en la construcción de la Constituyente Laboral, que definirá un nuevo modelo para el sector productivo del país.

La iniciativa busca que las ideas de los empleados y obreros sean el principal insumo para el diseño de políticas públicas y normativas laborales. 

“Muy pronto, se estará haciendo la encuesta por el Sistema Patria para escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras, que están ahorita en pleno proceso de la constituyente laboral (…) así que pendientes, trabajadores del país que están en constituyente laboral”

Según lo informado por el medio AVN, el proceso pretende identificar propuestas orientadas a proteger el salario y fortalecer la seguridad social, como parte de un enfoque participativo que apunta a mejorar las condiciones laborales en Venezuela.

 

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
belleza
Empleo
bienestar
gastronomía
Martes 10 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América