¿Qué revisa el IRS en la declaración de inmigrantes? Evita estos errores fatales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) tiene un protocolo bastante estricto para asegurarse de que todos los contribuyentes, sin importar su estatus migratorio, cumplan con las leyes fiscales de los Estados Unidos.

Con la llegada de la temporada de impuestos de 2026, la agencia ha enfatizado que los inmigrantes deben prestar especial atención a la precisión de sus reportes para evitar auditorías o retrasos en sus reembolsos.

Verificación de identidad y estatus fiscal en el IRS

El primer paso que toma el IRS es validar la identidad mediante el Número de Seguro Social (SSN) o el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Según la Publicación 519 (Guía de Impuestos para Extranjeros) del IRS, la agencia clasifica a los inmigrantes como "extranjeros residentes" o "extranjeros no residentes" basándose en la Prueba de Presencia Sustancial o la prueba de la "Green Card".

Esta distinción es fundamental: los residentes fiscales deben reportar sus ingresos globales, mientras que los no residentes generalmente sólo tributan por ingresos provenientes de fuentes estadounidenses.

Reporte de ingresos globales y cuentas extranjeras

Uno de los errores más comunes que pueden activar las alertas del IRS es no reportar los ingresos obtenidos fuera de Estados Unidos.

Según fuentes oficiales del IRS, los residentes fiscales tienen la responsabilidad de informar sobre:

Salarios y rentas internacionales: Cualquier ingreso ganado en el extranjero debe ser incluido en la declaración.

Activos financieros (FBAR y FATCA): Si un inmigrante tiene más de $10,000 en cuentas bancarias extranjeras en cualquier momento del año, está obligado a presentar el Reporte de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (FBAR). No presentar este reporte se considera una "bandera roja" que puede llevar a una auditoría.

Reclamación de Créditos Tributarios del IRS

El IRS examina cuidadosamente la elegibilidad para créditos como el Crédito Tributario por Hijos (CTC) y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

Para quienes tienen un ITIN, hay restricciones específicas; por ejemplo, generalmente no pueden reclamar el EITC, pero podrían calificar para el Crédito por Otros Dependientes si estos residen en Estados Unidos, México o Canadá (bajo ciertas condiciones).

La importancia de tener una buena documentación de soporte no puede subestimarse

Según el sitio oficial IRS.gov, la agencia emplea sistemas de puntuación computarizados, como el sistema DIF, para identificar cualquier anomalía.

Si las deducciones que se reclaman son desproporcionadas en comparación con los ingresos reportados, el sistema selecciona la declaración para una revisión manual.

Los expertos sugieren que es fundamental guardar recibos, formularios W-2, 1099 y registros de viajes internacionales durante al menos tres años.

Es importante tener en cuenta que el IRS aclara que el proceso de declaración de impuestos tiene un propósito estrictamente fiscal y que el sistema de ITIN no fue diseñado como una herramienta de control migratorio, tal como se indica en sus directrices de confidencialidad.

