IRS: ¿Hay algún plazo para enmendar errores en la declaración de impuestos? Estas son las sanciones para inmigrantes

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) otorga un margen específico para que los contribuyentes, incluidos los inmigrantes, rectifiquen fallos en sus reportes fiscales antes de enfrentar consecuencias severas.

Por lo general, el declarante dispone de un periodo de tres años a partir de la fecha límite original de presentación, o de dos años desde el día en que efectuó el pago del impuesto adeudado, para entregar el Formulario 1040-X y corregir su situación.

Actuar dentro de este intervalo es importante para mitigar la acumulación de intereses y multas por mora, que en 2026 pueden alcanzar hasta un 25% del saldo no pagado, además de evitar que el historial contributivo afecte procesos legales futuros.

Consideraciones para inmigrantes

La precisión en este trámite es sumamente importante para quienes poseen un estatus migratorio en revisión o buscan la residencia permanente.

Según detallan las directrices del ente, el cumplimiento tributario refleja el "buen carácter moral" exigido por las autoridades de inmigración y ayuda a la solvencia del trámite.

Presentar una enmienda fuera de tiempo o ignorar discrepancias detectadas por el sistema puede derivar en sanciones económicas que superan los $500 por incumplimiento mínimo o, en casos extremos, en auditorías civiles que complican la estadía legal en el país.

Mantener una comunicación proactiva con el fisco permite regularizar datos sobre dependientes o ingresos adicionales, asegurando que su expediente permanezca limpio y libre de señalamientos por evasión involuntaria.

