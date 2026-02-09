"Vamos a diseñar un nuevo modelo laboral" Delcy Rodríguez anuncia encuesta por el Sistema Patria

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que se llevará a cabo una encuesta nacional dirigida a los trabajadores de Venezuela a través de la plataforma del Sistema Patria.

“Muy pronto vamos a hacer una encuesta para los trabajadores del país para conocer sus opiniones, condiciones laborales y para ver el respeto a sus derechos”, indicó Rodríguez durante una jornada productiva del sector alimentario.

En tal sentido, instó a la clase obrera a estar atenta al sondeo, asegurando que el objetivo final es “diseñar un nuevo modelo laboral”.

Crecimiento en el sector producción

Durante su alocución, Rodríguez resaltó que en enero de 2026 se registró un crecimiento en el consumo de embutidos superior al 32%, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Además, informó que el motor agroalimentario reporta reservas de alimentos para cubrir la demanda nacional durante 116 días.

“Este es el camino que debemos construir (...) todos los sectores empeñados en la producción para garantizar el abastecimiento al pueblo venezolano, sin especulación”, enfatizó.