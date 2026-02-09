Super Bowl LX inédito por Meridiano Televisión: ¡Éxito rotundo!

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Meridiano hace historia con éxito total

La noche del 8 de febrero se llenó de alegría y fanáticos del fútbol americano con la transmisión en vivo y en exclusiva para Venezuela del Super Bowl LX por Meridiano Televisión.

Una vez más Meridiano hizo historia, rompió récords y se mantuvo como el único canal venezolano y ofrecer el Super Bowl y temporada completa de la NFL de manera gratuita en señal abierta.

Cobertura desde San Francisco

Los especialistas en deportes se trasladaron hasta San Francisco para ofrecer contenido exclusivo desde el lugar de los hechos. Ismelys Velázquez, Victoria Abuhazi, Marie Ferro y Carlos Luis Giardinella fueron los encargados de ofrecer a todo el país cómo se vive un Super Bowl.

J Balvin, Benson Boone y hasta el propio Andy Borregales, ofrecieron saludos y declaraciones exclusivas para Meridiano Televisión.

Meridiano desde San Francisco y el estudio del canal / FOTO: Andrea Matos

En exclusiva la familia Borregales junto a Marie Ferro

Declaraciones de Andy Borregales para Meridiano

Carlos Giardinella e Ismelys Velázquez desde el Levi’s Stadium

Ismelys Velázquez puso la lupa a la farándula

Victoria Abuhazi junto al imitador del conejo malo

Meridiano en la calle con el Super Bowl

En los estudios de Meridiano Televisión, el equipo conformado por Jesús López, Natalia Monasterios, Vanessa Alaimo, Juan Márquez, Javier Rivera y Russy Colina, ofrecieron comentarios y la mejor narración del partido.

Mientras que Raquel Maza y Germán Jaspe se trasladaron con la móvil al FoodKart de Cerro Verde para compartir con la fanaticada la transmisión en pantalla gigante y regalar premios.

Además, otros restaurantes y cines de la ciudad capitalina se unieron al encender la señal en sus recintos: Cinepic Centro Lido, Puerkos El Paraíso, Hard Rock Café, La Tentación, Hermandad Gallega, Panadería La Yaya, Belle Vue, Tavola Calda, Pizzería Centro, La Romanina, Vero Café Bar, La Tapateca, Sótano Siete, Andare, entre otros.

FoodKart Cerro Verde / FOTO: Andrea Matos

Sótano Siete / FOTO: Jesús Aguilera

Puerkos

La Tapateca / FOTO: Jesús Aguilera

Así estuvo el ambiente en FoodKart / FOTO: Andrea Matos

Raquel Maza desde FoodKart / FOTO: Andrea Matos

