Super Bowl LX inédito por Meridiano Televisión: ¡Éxito rotundo!

Por: Andrea Matos Viveiros
Meridiano hace historia con éxito total
La noche del 8 de febrero se llenó de alegría y fanáticos del fútbol americano con la transmisión en vivo y en exclusiva para Venezuela del Super Bowl LX por Meridiano Televisión.
Una vez más Meridiano hizo historia, rompió récords y se mantuvo como el único canal venezolano y ofrecer el Super Bowl y temporada completa de la NFL de manera gratuita en señal abierta.
Cobertura desde San Francisco
Los especialistas en deportes se trasladaron hasta San Francisco para ofrecer contenido exclusivo desde el lugar de los hechos. Ismelys Velázquez, Victoria Abuhazi, Marie Ferro y Carlos Luis Giardinella fueron los encargados de ofrecer a todo el país cómo se vive un Super Bowl.
J Balvin, Benson Boone y hasta el propio Andy Borregales, ofrecieron saludos y declaraciones exclusivas para Meridiano Televisión.
Meridiano desde San Francisco y el estudio del canal / FOTO: Andrea Matos
En exclusiva la familia Borregales junto a Marie Ferro
Declaraciones de Andy Borregales para Meridiano
Carlos Giardinella e Ismelys Velázquez desde el Levi’s Stadium
Ismelys Velázquez puso la lupa a la farándula
Victoria Abuhazi junto al imitador del conejo malo
Meridiano en la calle con el Super Bowl
En los estudios de Meridiano Televisión, el equipo conformado por Jesús López, Natalia Monasterios, Vanessa Alaimo, Juan Márquez, Javier Rivera y Russy Colina, ofrecieron comentarios y la mejor narración del partido.
Mientras que Raquel Maza y Germán Jaspe se trasladaron con la móvil al FoodKart de Cerro Verde para compartir con la fanaticada la transmisión en pantalla gigante y regalar premios.
Además, otros restaurantes y cines de la ciudad capitalina se unieron al encender la señal en sus recintos: Cinepic Centro Lido, Puerkos El Paraíso, Hard Rock Café, La Tentación, Hermandad Gallega, Panadería La Yaya, Belle Vue, Tavola Calda, Pizzería Centro, La Romanina, Vero Café Bar, La Tapateca, Sótano Siete, Andare, entre otros.
FoodKart Cerro Verde / FOTO: Andrea Matos
Sótano Siete / FOTO: Jesús Aguilera
Puerkos
La Tapateca / FOTO: Jesús Aguilera
Así estuvo el ambiente en FoodKart / FOTO: Andrea Matos
Raquel Maza desde FoodKart / FOTO: Andrea Matos
