Control marítimo: fuerzas de EEUU retienen tanquero cargado con crudo venezolano este 9 de febrero

Autoridades estadounidenses han confirmado este lunes la interceptación de un buque petrolero de gran calado, identificado como Aquila II, en aguas internacionales del océano Índico, bajo la sospecha de transportar crudo venezolano de forma irregular. Esta acción forma parte de un operativo de vigilancia reforzado para impedir que activos energéticos de la nación sudamericana sean comercializados fuera del control de la actual administración de transición.

Detalles del caso

El Aquila II, un tanquero de tipo Suezmax con bandera de Panamá, habría salido de aguas venezolanas con una carga estimada de 700,000 barriles de crudo destinados presumiblemente a China.

Según el comunicado oficial, el buque operaba en abierto desafío a la "cuarentena" impuesta por la administración estadounidense sobre embarcaciones vinculadas al comercio irregular de petróleo venezolano.

Tras ser detectado en el Caribe, el buque intentó evadir la vigilancia rodeando el Cabo de Buena Esperanza para adentrarse en el Índico, con el objetivo de llegar al Estrecho de Sunda (entre Java y Sumatra).

Fuerzas militares bajo el mando del INDOPACOM (Comando del Indo-Pacífico) realizaron un "derecho de visita, interdicción y abordaje" sin incidentes durante la madrugada de hoy.

