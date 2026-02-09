Giro a la izquierda en Portugal: António José Seguro gana la presidencia con una amplia ventaja

Suscríbete a nuestros canales

El candidato del Partido Socialista (PS), António José Seguro, se ha convertido en el nuevo presidente electo de Portugal tras obtener una contundente victoria en el balotaje celebrado este domingo. Con un mensaje centrado en la "moderación" y la "estabilidad democrática", Seguro logró frenar el avance del populismo de derecha representado por André Ventura.

Con el 100% de los votos escrutados, la ventaja del candidato socialista fue indiscutible:

António José Seguro (PS): 66,8% (aprox. 3.5 millones de votos).

André Ventura (Chega!): 33,2% (aprox. 1.7 millones de votos).

Este resultado no solo convierte a Seguro en el sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, sino que lo sitúa como el candidato más votado en la historia democrática reciente de Portugal, superando récords de participación absoluta para un candidato presidencial.

Una victoria contra el populismo

La elección estuvo marcada por una movilización masiva de votantes de centro y de izquierda que cerraron filas en torno a Seguro para evitar que André Ventura, líder del partido de ultraderecha Chega!, llegara a la presidencia.

Ventura, a pesar de la derrota, logró consolidar a su formación como una fuerza política de peso, obteniendo el apoyo de uno de cada tres votantes.

Los retos del nuevo presidente

António José Seguro, de 63 años y antiguo secretario general del PS, asumirá el cargo en marzo. Su mandato tendrá un papel fundamental de mediación, ya que deberá convivir con un gobierno de minoría de centroderecha liderado por el primer ministro Luís Montenegro.

