La temperatura puede alcanzar los 38° en los Llanos Occidentales

Por Yudeima Sotillo
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 06:45 am
Reporte Inameh: lunes de calor en los llanos y nubosidad dispersa al sur del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informa que para la jornada de hoy predomina una situación de estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional, debido a la influencia de una alta presión que inhibe la formación de nubes de gran desarrollo vertical. 

Cielo Despejado: se espera predominio de cielo despejado a parcialmente nublado en la mayor parte del país, lo que favorecerá una alta radiación solar durante el día. 

Zonas con nubosidad: se prevén mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en horas de la mañana, en las regiones de: Esequibo, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y Sur del Lago de Maracaibo. 

Mínimas: se mantienen los valores frescos en zonas montañosas, especialmente en los Andes venezolanos, con temperaturas que podrían oscilar entre los 7°C y 10°C en las madrugadas. 

Máximas: en horas de la tarde, se esperan picos cercanos a los 38°C en los Llanos Centrales y Occidentales, aumentando el riesgo de incendios forestales (Índice de Propagación de Incendios alto). 

Se estima fuerte marejada con olas de hasta 1.5 metros de altura en el Litoral Occidental y el Golfo de Venezuela. En el Litoral Central y Oriental se espera marejada con olas de hasta 1 metro. 

Lunes 09 de Febrero - 2026
