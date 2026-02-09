Reporte Inameh: lunes de calor en los llanos y nubosidad dispersa al sur del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informa que para la jornada de hoy predomina una situación de estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional, debido a la influencia de una alta presión que inhibe la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

Condiciones generales

Cielo Despejado: se espera predominio de cielo despejado a parcialmente nublado en la mayor parte del país, lo que favorecerá una alta radiación solar durante el día.

Zonas con nubosidad: se prevén mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en horas de la mañana, en las regiones de: Esequibo, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y Sur del Lago de Maracaibo.

Temperaturas

Mínimas: se mantienen los valores frescos en zonas montañosas, especialmente en los Andes venezolanos, con temperaturas que podrían oscilar entre los 7°C y 10°C en las madrugadas.

Máximas: en horas de la tarde, se esperan picos cercanos a los 38°C en los Llanos Centrales y Occidentales, aumentando el riesgo de incendios forestales (Índice de Propagación de Incendios alto).

Estado del mar

Se estima fuerte marejada con olas de hasta 1.5 metros de altura en el Litoral Occidental y el Golfo de Venezuela. En el Litoral Central y Oriental se espera marejada con olas de hasta 1 metro.

