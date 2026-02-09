Familares de Juan Pablo Guanipa denuncian situación irregular: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este domingo 08 de febrero, Ramón el hijo del político venezolano, Juan Pablo Guanipa, denunció una situación irregular con su padre.

A través de la cuenta oficial del exdiputado de la Asamblea Nacional, Ramón difundió detalles y exige Fe de vida de su padre.

Juan Pablo Guanipa

De acuerdo con el escrito, "un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos".

Asimismo, indica que "Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas". Sin embargo, resaltó el hijo de Guanipa que lograron identificar al menos tres vehículos, "un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol".

Adicionalmente, Ramón resaltó que junto a familiares "Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación".

Excarcelan a Guanipa

Durante la tarde de este mismo domingo y tras más de ocho meses de prisión, fue excarcelado el dirigente político Juan Pablo Guanipa.

Luego de estar fuera de prisión, Guanipa se pronunció y aseguró que "tenemos mucho qué hablar acerca del presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante".

