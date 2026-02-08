Gana más de $225.000 al año: Estas son las carreras que dominarán el mercado laboral en EEUU este 2026

Suscríbete a nuestros canales

El mercado laboral de Estados Unidos experimentará una transformación profunda en 2026, donde la estabilidad y los altos ingresos se concentrarán en los sectores de tecnología y salud.

Según el informe anual de US News, basado en estadísticas de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), las carreras STEM dominan las preferencias por su baja tasa de desempleo y proyecciones de crecimiento masivo.

Identificar estas ocupaciones resulta una tarea importante para quienes buscan asegurar su futuro financiero.

Esto debido a factores como la digitalización y el envejecimiento de la población han disparado la demanda de perfiles especializados que ofrecen, en su mayoría, salarios de seis cifras.

Profesiones

Estas son las profesiones con mejores proyecciones y sus salarios medios anuales para este año:

Enfermera practicante: $129 210

$129 210 Gerente financiero: $161 700

$161 700 Gerente de TI: $171 200

$171 200 Analista de seguridad de la información: $124 910

$124 910 Asistente médico: $133 260

$133 260 Gerente de servicios médicos y de salud: $117 960

$117 960 Desarrollador de software: $133 080

$133 080 Científico de datos: $112 590

$112 590 Patólogo del habla y el lenguaje: $95 410

$95 410 Piloto: $226 600

Índices

El éxito sostenido de la enfermería practicante, que lidera el ranking por tercer año consecutivo, demuestra que la autonomía profesional y la alta demanda asistencial son activos invaluables en la economía actual.

Por otro lado, la tecnología se consolida como el motor de empleo más dinámico, con roles como el de científico de datos proyectando un crecimiento superior al 33 %.

Elegir una de estas rutas no solo garantiza un sueldo competitivo, sino que ofrece una protección importante contra la inestabilidad económica, marcando la pauta de lo que define a un empleo de calidad en la segunda mitad de la década.



