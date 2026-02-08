¡Atención! Sistema Patria activa nuevos pagos: conozca cuáles se cobran del 9 al 14 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este lunes 9 de febrero, el Sistema Patria inicia la entrega de un nuevo esquema de asignaciones económicas correspondiente a la segunda semana del mes.

Este despliegue está diseñado para llegar a diversos sectores de la población, permitiendo que los beneficiarios reciban el apoyo de manera directa en sus monederos digitales.

Los beneficiarios y beneficiarias también reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532.

Recientemente se activó el Bono Único de Corresponsabilidad, cuyo pago inició el pasado viernes 30 de enero, por un monto de 24.000 bolívares (ajustado a la tasa oficial del BCV).

Lista de bonos por entregar esta semana

Durante los próximos días, el sistema liberará los siguientes pagos para el bienestar social:

Bono Único Familiar : dirigido a jefes de hogar, con un monto de 4.800 bolívares.

: dirigido a jefes de hogar, con un monto de 4.800 bolívares. Bono Amor Mayor : para adultos mayores, con pagos que pueden alcanzar los 80.000 bolívares en ciertos casos.

: para adultos mayores, con pagos que pueden alcanzar los 80.000 bolívares en ciertos casos. Hogares de la Patria : apoyo para familias con niños, con una base de 200 bolívares.

: apoyo para familias con niños, con una base de 200 bolívares. José Gregorio Hernández : bono de protección social para personas con discapacidad.

: bono de protección social para personas con discapacidad. Bono Educativo o Chamba Juvenil: destinado a jóvenes en formación y estudiantes.

Bonos activos en el Sistema Patria

Como parte de los beneficios de inicio de mes, ya se encuentran disponibles las asignaciones para el sector educativo:

Beca Universitaria: 1.800 bolívares.

Beca Enseñanza Media: 1.200 bolívares.

