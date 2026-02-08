Carnaval

Avavit revela los destinos más elegidos por viajeros para el Carnaval 2026: conócelos

Estos lugares combinan atractivos naturales con servicios adaptados al turismo, consolidándose como los favoritos de quienes planean sus vacaciones dentro del país.

Por Jessica Molero
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 12:00 pm
Los Roques Carnaval
Foto: Cortesía

 

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz, indicó que se espera un aumento significativo en la movilización de turistas dentro del país durante el Carnaval 2026

Según la dirigente, las agencias de viajes están listas para ofrecer paquetes y promociones que permitan aprovechar el asueto, enfocándose principalmente en el turismo nacional, según informó el medio Noticias al Día.

Destinos preferidos por los viajeros

Entre los destinos más solicitados por los temporadistas destacan:

  • Isla de Margarita

  • Mérida

  • Los Roques

  • Canaima

Herrera también mencionó que, además de los clásicos destinos nacionales, Colombia aparece como un punto de interés reforzado gracias a la conectividad aérea

La reactivación de vuelos facilita el acceso a ciudades colombianas cercanas y permite a los viajeros explorar opciones fuera de Venezuela, aunque la mayor expectativa sigue centrada en el turismo interno.

Herrera destacó que la reactivación de nuevos vuelos comerciales contribuirá a la reducción de precios de los pasajes, haciendo más accesible el transporte aéreo durante la temporada. 

