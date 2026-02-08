Avavit revela los destinos más elegidos por viajeros para el Carnaval 2026: conócelos

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz, indicó que se espera un aumento significativo en la movilización de turistas dentro del país durante el Carnaval 2026.

Según la dirigente, las agencias de viajes están listas para ofrecer paquetes y promociones que permitan aprovechar el asueto, enfocándose principalmente en el turismo nacional, según informó el medio Noticias al Día.

Destinos preferidos por los viajeros

Entre los destinos más solicitados por los temporadistas destacan:

Isla de Margarita

Mérida

Los Roques

Canaima

Herrera también mencionó que, además de los clásicos destinos nacionales, Colombia aparece como un punto de interés reforzado gracias a la conectividad aérea.

La reactivación de vuelos facilita el acceso a ciudades colombianas cercanas y permite a los viajeros explorar opciones fuera de Venezuela, aunque la mayor expectativa sigue centrada en el turismo interno.

Herrera destacó que la reactivación de nuevos vuelos comerciales contribuirá a la reducción de precios de los pasajes, haciendo más accesible el transporte aéreo durante la temporada.

