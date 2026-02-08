Pagos SNAP del 9 al 15 de febrero en Florida y Texas: calendario según su terminal y montos

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este 9 de febrero, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Estados Unidos (EEUU), realizará una nueva ronda de pagos semanal, para las personas de bajos ingresos que califican en diferentes estados.

SNAP es el principal programa del país que proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

A la fecha continúa trabajando en su objetivo de ofrecer alivio alimentario a quienes más lo necesitan, descubra cómo será la distribución de pagos del 9 al 15 de febrero en los estados de Florida y Texas.

En este sentido, tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

Calendario de pagos para esta semana en Florida

Lo primero que se debe tener presente es que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estas son los días en los que los beneficiarios recibirán sus pagos SNAP, según su terminal, del 9 al 15 de febrero:

Lunes 9 de febrero: terminales del 28 al 31.

Martes 10 de febrero: terminales del 32 al 34.

Miércoles 11 de febrero: terminales del 35 al 38.

Jueves 12 de febrero: terminales del 39 al 41.

Viernes 13 de febrero: terminales del 42 al 45.

Sábado 14 de febrero: terminales del 46 al 48.

Domingo 15 de febrero: terminales del 49 al 53.

Cronograma en Texas para esta semana

Por su parte, Texas utiliza un sistema de 15 días, los primeros de cada mes, para los casos antiguos. Es decir, los hogares certificados antes de junio de 2020.

Pero para los casos nuevos o renovados recientemente, el sistema se basa en los últimos dos dígitos del número EDG para distribuir la carga de depósitos hasta el día 28, todos los meses del año.

Por otra parte, deben tener claro que los días de pago exactos para los beneficiarios suelen estar definidos, en casi todos los territorios de EEUU, según la terminal de su número de caso SNAP, o Grupo de Determinación de Elegibilidad, conocido como EDG.

En el caso de Texas, se toman en cuenta los últimos dos números del EDG.

En esta oportunidad, el portal de Marca America señala que estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP hasta este 15 de febrero.

Lunes 9 de febrero: terminales #5

Miércoles 11 de febrero: terminales #6

Jueves 12 de febrero: terminales #7

Viernes 13 de febrero: terminales #8

Domingo 15 de febrero: terminales #9

Montos máximos a recibir en Florida y Texas

Debe tener presente que aunque SNAP señala que los montos de los pagos dependen de los ingresos y tamaño del hogar.

En este sentido, desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1.183

6 personas: $1.421

7 personas: $1.571

8 personas: $1.789

9 personas: $2.007

10 personas: $2.225

Por cada persona adicional: +$218

