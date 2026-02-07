Venezuela repudia ataque terrorista en Pakistán: Gobierno envía mensaje de solidaridad

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial para expresar su más profunda condena ante el ataque terrorista ocurrido en Islamabad, Pakistán.

El atentado, perpetrado contra la mezquita chiíta Imambargah Khadijah-tul-Kubra, dejó un saldo trágico de decenas de personas fallecidas y múltiples daños materiales en la zona.

Ante este suceso, las autoridades venezolanas enviaron un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y manifestaron sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.

El texto oficial destaca que el país se mantiene firme en su rechazo al terrorismo en cualquiera de sus formas, considerándolo una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad en todo el mundo.

Detalles del ataque en la capital paquistaní

El atentado suicida ocurrió el viernes 6 de febrero de 2026, durante las oraciones del mediodía en el sector de Tarlai, al sureste de la capital. Según los informes oficiales, la explosión causó la muerte de al menos 31 personas y dejó a más de 160 heridos.

Este evento es calificado como uno de los ataques más violentos y letales que ha sufrido la ciudad de Islamabad en la última década.

Postura diplomática de Venezuela

A través de un comunicado el Gobierno nacional reafirmó su compromiso con el orden internacional y la convivencia pacífica.

El comunicado, fechado en Caracas el 7 de febrero, insiste en la necesidad de normalizar la situación en las áreas afectadas y reitera que ninguna causa justifica acciones violentas que atenten contra la vida de civiles inocentes.

