Conviasa activa nuevos cursos: descubre el calendario de inicio y tiempo de formación

La aerolínea estatal Conviasa abrió las inscripciones para sus nuevos cursos de formación aeronáutica, dirigidos a quienes buscan especializarse en el sector.

Entre las opciones disponibles se encuentran Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, Tripulante de Cabina de Pasajeros y Despachador de Vuelo.

Los interesados pueden registrarse enviando un correo a [email protected] o comunicándose a los teléfonos 0212-3033106 y 0416-6061467. La aerolínea también recomienda acercarse a su sede en La Guaira para formalizar la inscripción y obtener información detallada sobre los requisitos.

Los cursos tienen duraciones variadas, que van desde 40 horas en modalidad sabatina hasta programas de hasta cuatro meses, dependiendo de la especialización elegida. La aerolinea anunció que los mismos inician en el próximo mes de marzo.

Conviasa enfatiza que estos programas buscan fortalecer el talento humano en la aviación venezolana, ofreciendo oportunidades de formación profesional para integrarse al sector aéreo nacional e internacional.

