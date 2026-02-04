Impuestos 2026: Miami Dade College ofrece ayuda gratuita para declarar hasta el 15 de abril

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este miércoles 4 de febrero de 2026, el Miami Dade College (MDC), Florida, abre sus puertas para asistir a miles de familias en la preparación de sus declaraciones de impuestos de 2025.

A través del programa VITA (Asistencia Voluntaria para la Preparación de Impuestos), voluntarios certificados por el Internal Revenue Service (IRS) brindarán consultoría profesional sin costo alguno en seis campus estratégicos del condado.

Este servicio está dirigido a personas y familias con ingresos de $67.000 o menos durante el año 2025.

El objetivo es maximizar los reembolsos de los contribuyentes, especialmente en un año marcado por nuevos créditos fiscales, y evitar los altos costos de preparadores privados.

Sedes, horarios y citas

Las declaraciones son preparadas por estudiantes de la Escuela de Negocios del MDC, pero cada una es revisada minuciosamente por profesores expertos antes de ser enviada al IRS.

Es fundamental notar que la mayoría de los centros requieren cita previa, por lo que debe programar su visita antes de dirigirse a cualquiera de las ubicaciones.

Aquí los detalles por campus:

Campus Horarios y Días Tipo de Atención Idiomas Hialeah Jueves (6 PM - 9 PM) Solo Cita Esp / Ing Homestead Sábados (9 AM - 12 PM) Sin Cita Esp / Ing Kendall Lun y Jue (9:30 AM - 4 PM) Solo Cita Esp / Ing North Mar (2 PM - 5:30 PM) / Vie (8 AM - 2:30 PM) Solo Cita Esp / Ing / Criollo Padrón Viernes (8:30 AM - 11:30 AM) Sin Cita Esp / Ing Wolfson Mar, Mié (11:30 AM - 5:30 PM) / Sáb (9:30 AM - 3:30 PM) Solo Cita Esp / Ing / Criollo

Importante: el servicio en Homestead y Wolfson estará cerrado el 14 y 15 de febrero por el fin de semana del Día de los Presidentes.

Las fechas finales de atención varían dependiendo de la ubicación, algunas ofrecerán la asesoría gratuita hasta el 9 de abril, mientras otros atenderán hasta el último momento, el 15 de abril.

Lista de verificación: documentos obligatorios

Para ser atendido, debe llevar documentos originales (no se aceptan fotos ni copias). Si falta alguno, no podrán procesar su declaración:

Identificación: identificación oficial con foto.

identificación oficial con foto. Seguridad Social / ITIN: tarjetas originales de usted, su cónyuge y todos sus dependientes.

Si su ITIN ha caducado o necesita solicitar uno nuevo para un dependiente, pregunte a los coordinadores; el programa VITA suele dar orientación sobre este trámite que es vital para la comunidad inmigrante.

Ingresos: declaraciones de salarios e ingresos. Formularios W-2, W-2G, y 1099-R.

declaraciones de salarios e ingresos. Formularios W-2, W-2G, y 1099-R. Salud y educación: formulario 1095-A (Mercado de Seguros) y 1098-T (Matrícula estudiantil).

formulario 1095-A (Mercado de Seguros) y 1098-T (Matrícula estudiantil). Declaración de matrícula (Formulario 1098-T)

Declaraciones de intereses hipotecarios e impuestos sobre la propiedad

Declaraciones de intereses y dividendos de instituciones financieras (Formularios 1099)

Una copia de la declaración federal y estatal del año pasado, si está disponible

Monto total pagado por cuidado infantil, junto con el número de identificación del proveedor

Banca: número de ruta y cuenta para recibir su reembolso por depósito directo (es la opción más rápida).

número de ruta y cuenta para recibir su reembolso por depósito directo (es la opción más rápida). PIN de Seguridad: Si el IRS le envió una carta con un IP PIN en enero de 2026, debe presentarla.

Además, tenga en cuenta que, si está casado y presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los documentos.

