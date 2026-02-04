Atención

FanFest de la Serie de las Américas: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

El FanFest de la Serie de las Américas se prepara para arrancar con un gran espectáculo musical. 

Por Jessica Molero
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 01:20 pm
Foto: Cortesía

Mañana 5 de febrero será el partido inaugural de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolivar, donde estarán animando al público con su musica la banda venezolana de rock, Desorden Público.

La banda venezolana Desorden Público será la encargada de abrir la jornada inaugural en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ofreciendo un show cargado de energía con sus éxitos más emblemáticos.

El FanFest no solo celebra el béisbol, sino también la cultura y el entretenimiento. La organización del evento asegura que el cierre de la jornada inaugural será una explosión de energía y nostalgia, combinando la pasión por el deporte con un espectáculo musical que atrae a público de todas las edades.

Fechas y duración de la Serie de las Américas

La Serie de las Américas Gran Caracas 2026 se desarrollará del 5 al 13 de febrero, con participación de seis países: Venezuela, Cuba, Panamá, Nicaragua, Colombia, Curazao y Argentina. 

Los partidos culminarán con la gran final, y durante este período los asistentes podrán disfrutar tanto del torneo como de los eventos paralelos del FanFest.

 

Entradas y cómo conseguirlas

Los organizadores recomiendan obtener los tickets a través de la plataforma RedTicket. Las entradas son válidas para los juegos del día y facilitan la participación en todas las actividades programadas.

Además, se recalca que el precio de las mismas se puede apreciar en bolívares y en dólares, asimismo, las mismas varían dependiendo del asiento elegido.

