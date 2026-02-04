En imágenes: Channing Tatum reaparece desde un hospital y desata preocupación ¿Qué le pasó?

Suscríbete a nuestros canales

Channing Tatum sorprendió a millones de seguidores al publicar fotografías directamente desde una habitación de hospital, donde se encontraba a punto de ser sometido a una cirugía tras sufrir una lesión grave en el hombro. El protagonista de Magic Mike compartió imágenes médicas del antes y después del procedimiento, acompañadas de un mensaje breve en el que reconocía que atravesaba un nuevo desafío físico.

Las publicaciones incluyeron radiografías que evidencian la severidad del daño, así como una imagen del actor con bata médica previo a la intervención, lo que rápidamente generó atención en redes sociales y medios de entretenimiento.

Una lesión que requirió intervención quirúrgica inmediata

De acuerdo con lo que el propio Tatum mostró en sus historias, sufrió una separación extrema del hombro, una condición en la que los huesos se desplazan de forma considerable. Para corregirla, los médicos debieron insertar un tornillo metálico con el fin de unir nuevamente la articulación y estabilizarla.

Las radiografías publicadas permitieron observar con claridad el cambio tras la operación: una imagen reflejaba la separación ósea y la otra mostraba el dispositivo quirúrgico fijando el hombro, confirmando que se trató de un procedimiento invasivo y necesario para evitar complicaciones mayores.

El mensaje que encendió las alarmas entre sus fans

Junto a una fotografía tomada desde la cama del hospital, Channing Tatum escribió una frase directa y sincera: “

"Sólo otro día. Otro desafío. Este va a ser difícil. Pero lo que sea. Vamos a entrar.".

Lesiones acumuladas tras escenas de alto riesgo

Aunque Tatum no reveló el origen específico de esta lesión, se sabe que en los últimos años ha participado en producciones con secuencias físicamente exigentes. Durante filmaciones recientes junto a Robert Downey Jr., el actor ya había arrastrado molestias y golpes derivados de escenas de acción.

Fuentes cercanas a producciones en las que ha trabajado han señalado que el intérprete suele involucrarse de forma directa en escenas de riesgo, lo que ha generado un desgaste físico progresivo a lo largo de su carrera cinematográfica.

Un proceso de recuperación que será prolongado

El propio actor ha reconocido en ocasiones anteriores que el paso del tiempo hace más compleja la recuperación de lesiones físicas. A sus 44 años, adelantó que le esperan meses de terapia física para recuperar movilidad y fuerza en el hombro afectado.

La rehabilitación incluiría ejercicios de movilidad, fortalecimiento muscular y seguimiento médico constante, elementos clave para poder regresar a la actividad normal y, eventualmente, a las exigencias físicas de los rodajes.

