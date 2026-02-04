Selena Gomez extiende una mano a migrantes tras operativos del ICE: descubre cómo está ayudando

Suscríbete a nuestros canales

En respuesta al impacto emocional que han generado recientes operativos migratorios en Estados Unidos, Selena Gomez impulsó una iniciativa de apoyo psicológico dirigida a familias inmigrantes que atraviesan momentos de estrés e incertidumbre. La acción fue desarrollada mediante su marca Rare Beauty y su proyecto filantrópico enfocado en salud mental.

Las actividades incluyeron encuentros guiados por profesionales certificados, así como materiales de orientación emocional en distintos idiomas, con el objetivo de ampliar el acceso a herramientas de contención en comunidades afectadas por estas medidas.

Terapia gratuita para enfrentar ansiedad y trauma

Las sesiones organizadas por Rare Beauty estuvieron orientadas a personas que han experimentado miedo constante, angustia y desgaste emocional a raíz de los operativos del ICE. Psicólogos y terapeutas especializados lideraron espacios de conversación enfocados en el manejo del estrés, el fortalecimiento emocional y el acompañamiento familiar.

Durante los encuentros se abordaron temas como la ansiedad prolongada, el impacto del miedo en niños y adultos, y técnicas prácticas para recuperar estabilidad emocional en situaciones de presión. La intención fue ofrecer apoyo inmediato y profesional a quienes viven bajo un entorno de incertidumbre migratoria.

Recursos en varios idiomas para ampliar el alcance

Además de las sesiones en vivo, la iniciativa puso a disposición materiales informativos y guías de bienestar emocional en múltiples idiomas. Estos recursos permitieron que más familias pudieran acceder a orientación psicológica sin barreras de idioma o ubicación.

Entre los materiales se incluyeron contactos de líneas de apoyo, ejercicios de autocuidado emocional y recomendaciones para enfrentar episodios de ansiedad y crisis familiares, buscando que la ayuda no se limitara a un solo encuentro, sino que tuviera continuidad en el tiempo.

Un mensaje de esperanza en medio de la tensión

Como parte de la iniciativa, Selena Gomez compartió un mensaje enfocado en la resiliencia y el acompañamiento emocional, expresando su deseo de que las familias encuentren fuerza y esperanza durante estos momentos difíciles. La frase “Rezo por un poco de esperanza” fue difundida ampliamente en redes sociales.

El mensaje acompañó el lanzamiento de las sesiones de apoyo y sirvió como marco emocional del proyecto, destacando la importancia de atender la salud mental en contextos de crisis social y migratoria.

Rare Beauty y su compromiso con la salud mental

Desde su creación, Rare Beauty ha vinculado su marca con programas de bienestar emocional, destinando recursos a iniciativas que buscan ampliar el acceso a servicios psicológicos. La acción dirigida a familias inmigrantes se suma a otros proyectos enfocados en comunidades vulnerables.

El fondo social de la marca ha financiado organizaciones, campañas educativas y programas de atención emocional en distintos sectores, consolidando la salud mental como uno de los pilares centrales del trabajo filantrópico impulsado por Selena Gomez.

