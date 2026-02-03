Clara Vegas Goetz viajará a Nueva York a cumplir un compromiso profesional

Suscríbete a nuestros canales

El glamour criollo no tiene fronteras y Clara Vegas Goetz, Miss Universe Venezuela 2025, se prepara para conquistar una de las capitales más influyentes de la moda global.

Clara Vegas irá a la Semana de la Moda en Nueva York

En un movimiento estratégico que marca un hito para la Organización Miss Venezuela (OMV), la reina venezolana formará parte del calendario oficial del Council of Fashion Designers of America (CFDA) durante la emblemática Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) el próximo 16 de febrero.

La también actriz fue seleccionada por el diseñador colombo-venezolano Raúl Peñaranda para abrir el desfile de su nueva colección titulada “Noches de Bolero”.

Peñaranda, quien ha sido catalogado por Vogue México como una de las figuras más disruptivas de la moda actual, apuesta por la elegancia y autenticidad de Vegas para personificar una propuesta inspirada en la estética de los años 50 y 60.

El Rockefeller Plaza, un templo de la moda

El evento tendrá lugar en el icónico Rockefeller Plaza, ante los ojos de los editores más poderosos de la industria provenientes de cabeceras como Vogue, Elle y Harper’s Bazaar

Para la OMV, esta participación es el compromiso por proyectar a sus reinas como embajadoras integrales. Vegas Goetz no solo llevará la banda, sino que se integrará a la élite creativa y editorial en una de las vitrinas más competitivas del mundo.

