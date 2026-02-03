Karol G y Feid confirman su ruptura con un frío reencuentro en los Grammy 2026

Suscríbete a nuestros canales

Luego de más de tres años juntos, Karol G y Feid habrían puesto punto final a su historia de amor, una noticia que tomó fuerza tras su coincidencia en los Premios Grammy 2026, donde ambos asistieron sin estar juntos.

Aunque ninguno hizo anuncios formales desde el escenario, su comportamiento reservado y completamente separado terminó por confirmar lo que desde hace semanas se rumoraba en redes sociales y medios de entretenimiento.

Una relación que marcó la música urbana

Durante su tiempo como pareja, Karol G y Feid se convirtieron en una de las duplas más queridas del género urbano, compartiendo momentos personales y colaboraciones que fortalecieron su conexión artística y sentimental.

Sus apariciones públicas, viajes y muestras de apoyo mutuo alimentaron una relación que muchos seguidores consideraban sólida dentro del mundo del espectáculo.

El silencio que habló más fuerte en los Grammy

La gala de los Grammy 2026 se transformó en el escenario donde quedó en evidencia la distancia entre ambos. Karol G recorrió la alfombra roja por su cuenta, enfocada en su participación musical, mientras Feid hizo lo propio sin acercamientos ni referencias a su expareja.

Las cámaras captaron a ambos en distintos momentos de la noche, pero nunca juntos, un detalle que no pasó desapercibido para fanáticos y periodistas de farándula.

Sin comunicados, pero con señales claras

Hasta ahora, ninguno ha publicado mensajes oficiales sobre la ruptura, manteniendo un perfil bajo respecto al tema. Sin embargo, la falta de interacción pública y su comportamiento durante uno de los eventos más importantes del año reforzaron la idea de que la relación llegó a su fin.

