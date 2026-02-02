¡No dejó nada a la imaginación! Chappell Roan impacta en la alfombra roja de los Grammy 2026 con un vestido que desató las críticas

Suscríbete a nuestros canales

La aparición de Chappell Roan en los Premios Grammy 2026 no pasó desapercibida y rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados del evento. La artista eligió un vestido audaz que mezcló historia de la moda, provocación y una fuerte carga estética que dividió opiniones en redes sociales y entre críticos especializados.

Nominada en categorías de alto perfil como Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista, Roan no solo llegó como una de las favoritas musicales de la noche, sino también como protagonista indiscutible de la alfombra roja.

Un Mugler reinventado que revive la moda más provocadora de los 90

El vestido que lució la cantante fue una creación de la casa Mugler, reinterpretada por el equipo creativo liderado por Miguel Castro Freitas, tomando como referencia un diseño de alta costura de 1998.

La pieza, en un intenso tono vino, estaba confeccionada con material transparente y sostenida desde delicados anillos ubicados cerca del pecho, un guiño directo al estilo atrevido que caracterizó a Thierry Mugler a finales del siglo pasado.

Transparencias, silueta marcada y arte corporal al descubierto

El diseño dejó ver por completo la figura de Chappell Roan, así como detalles de arte corporal que formaban parte del estilismo y que se integraban con la estructura del vestido.

En los primeros momentos de su paso por la alfombra roja, la cantante llevó una capa a juego que luego retiró, permitiendo que el impactante diseño quedara completamente expuesto ante las cámaras y el público.

Accesorios dorados y una imagen que elevó el impacto visual

Para complementar el look, Roan optó por joyería en tonos dorados, incluyendo un choker llamativo y pendientes que aportaron contraste al vestido translúcido.

Las sandalias negras equilibraron el conjunto, mientras que su maquillaje intenso y el peinado largo reforzaron la estética dramática que ha convertido a la artista en una figura reconocida por llevar la moda al extremo.

Entre aplausos, críticas y conversación digital

El atuendo provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde algunos celebraron la valentía estética de la cantante y otros cuestionaron lo revelador del diseño.

Más allá de las opiniones divididas, el look se posicionó entre los más comentados de toda la ceremonia, consolidando a Chappell Roan como una de las artistas que mejor entiende cómo convertir la alfombra roja en un espectáculo propio.

