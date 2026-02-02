¡No se queda callado! Miguel de León responde a las acusaciones de Gaby Spanic: Jamás viví de ella

Suscríbete a nuestros canales

Miguel de León se sincero tras años de silencio para responder directamente a las afirmaciones que Gaby Spanic hizo en una entrevista reciente, donde abordó los motivos de su divorcio en 2002. Frente a las cámaras de "Sábado en la Noche", De León ofreció su versión sobre la gestión de los bienes durante y después de su matrimonio, desmintiendo categóricamente que la actriz le haya "mantenido" o que él se haya beneficiado de sus ganancias.

Una cuenta bancaria y dos apartamentos

El actor describió el procedimiento que siguió al momento de la separación con una cuenta mancomunada que tenían en un banco en Estados Unidos. Según su relato, al decidir divorciarse, llamó por su cuenta a la ejecutiva bancaria para preguntar cuánto dinero había enviado él desde México. "Fue tanto... representaba un 20, 25 por ciento nada más de lo que había en esa cuenta y lo retiré. Ese es mi dinero, el resto es de ella", afirmó De León, añadiendo: "Eso nunca ocurrió lo que ella está diciendo, jamás".

Respecto a los bienes inmuebles, el actor fue igualmente específico: "Los apartamentos aquí habían dos: uno lo compré yo, otro lo compró ella. Sigo viviendo en el mismo apartamento que yo compré". Con estas declaraciones, buscó cerrar la versión de que Spanic lo hubiera mantenido o que él se hubiera quedado con propiedades que no le correspondían.

El origen de la polémica

La réplica de Miguel de León llega semanas después de que Gaby Spanic ofreciera una extensa entrevista a la periodista Matilde Obregón. En ella, la protagonista de La Usurpadora habló del desgaste de la relación y de la falta de compromiso que, según ella, mostró De León para salvarla. Spanic relató episodios como su frustración al verlo dedicado a un simulador de vuelo en la computadora en lugar de atender la relación, un hecho que culminó con ella lanzando el equipo por la ventana.

Aunque en esa entrevista Spanic no detalló aspectos financieros, fue otra intervención pública —citada por De León en su respuesta— la que habría generado los comentarios sobre el mantenimiento económico y la división de bienes, llevando al actor a sentarse a aclarar su postura.

Del silencio a los escenarios

Tras años de evitar profundizar en el tema públicamente, Miguel de León rompió su política de silencio no solo para aclarar su situación financiera, sino también en el marco de promover su trabajo actual. El actor se encuentra inmerso en la obra teatral Los p3n€s también hablan, una producción en la que comparte escenario con Henry Soto, Rolando Padilla y Karl Hoffmann, y que tiene funciones programadas en el Centro Cultural Chacao para mediados de febrero.



Con esta entrevista, De León cierra un capítulo de especulaciones que se extendió por más de dos décadas, insistiendo en que siempre vivió de su propio trabajo —"hice siete novelas en México que me dieron bastante platica"— y que la historia de que Gaby Spanic lo mantuvo es un relato que "jamás, jamás de los jamases" ocurrió.

