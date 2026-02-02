¡Otro logro para Shakira! Consigue el récord Guinness por el tour más taquillero

Suscríbete a nuestros canales

Shakira, la superestrella colombiana acaba de ser oficialmente certificada por Guinness World Records como la artista hispana con la gira más taquillera de la historia, gracias a los impresionantes números de su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". La gira, que comenzó en febrero de 2025 y se extiende hasta 2026, ha recaudado 421.6 millones de dólares y ha vendido 3.3 millones de boletos en 86 shows reportados, según datos exclusivos de Billboard Boxscore.

Los números que reescribieron la historia

El récord, confirmado el 30 de enero de 2026, consolida a Shakira en la cima absoluta del espectáculo en español, superando a algunos de los nombres más grandes de la industria. La hazaña no fue pequeña: destronó el récord anterior, establecido por el "Luis Miguel Tour 2023-24", y dejó atrás a otras giras monumentales del género urbano.

La noche mágica en Buenos Aires que coronó el récord

El momento exacto en que la historia cambió ocurrió el 11 de diciembre de 2025 en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Fue durante ese concierto que la recaudación acumulada de la gira superó los 410.3 millones de dólares, superando oficialmente la marca de Luis Miguel. Shakira, consciente del hito, declaró a Billboard: "Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo increíble... Sin duda, [mis fans] son los mejores fans del mundo".

Un tour diseñado para romper paradigmas

Más allá de las cifras, el éxito de la gira se explica por su monumental producción y su resonancia cultural. Shakira la describió como "la gira más ambiciosa de toda mi carrera", con una inversión que supera los 3 millones de dólares por show e incluye pantallas de 48 metros, plataformas hidráulicas y efectos visuales de vanguardia. El tour, que ya ha pasado por 25 países, demostró una demanda sin precedentes, con agotados de localidades en cuestión de horas y fechas que tuvieron que ser reubicadas en estadios más grandes.

Este récord no es solo un logro personal para Shakira; es un hito simbólico para las artistas latinas a nivel global. Se consolida como la primera artista femenina latina en liderar esta categoría, en un campo históricamente dominado por hombres. Con fechas pendientes en Europa, Asia y más conciertos en América, se proyecta que la recaudación total podría superar los 500 millones de dólares antes de que la gira concluya en Abu Dhabi el 4 de abril de 2026.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube