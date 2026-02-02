¡Regresa Miranda Priestly! Se estrena el primer tráiler oficial de “El diablo viste a la moda 2”

Suscríbete a nuestros canales

El primer tráiler oficial de la secuela, "El diablo viste a la moda 2", se estrenó este 1 de febrero durante la ceremonia de los premios Grammy 2026, generando una avalancha de reacciones en redes sociales y confirmando el retorno de los protagonistas dos décadas después. El avance presenta una Runway Magazine que lucha por adaptarse a la era digital, donde Miranda Priestly enfrenta una nueva y poderosa rival: su exasistente, ahora convertida en una ejecutiva influyente.

El regreso del cuarteto original

La producción reúne a la mayor parte del equipo creativo y el elenco original, un hecho que la propia Anne Hathaway destacó como fundamental. El director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna vuelven a estar a cargo, junto a los cuatro actores principales que definieron el filme original.

Además, se unen nuevas caras como Kenneth Branagh (como el nuevo esposo de Miranda), Simone Ashley, Lucy Liu y Justin Theroux.

Nuevas dinámicas y viejas rivalidades

El avance ofrece los primeros vistazos de la trama, que se desarrolla en un escenario muy distinto al de 2006. La industria de las revistas impresas está en crisis, y la jubilación de Miranda Priestly se vislumbra en el horizonte. La sinopsis oficial señala que el conflicto central será la "confrontación entre Priestly y Charlton", quienes compiten por los ingresos publicitarios vitales para la supervivencia de Runway.

En el tráiler, se ve a Andy Sachs, ahora una profesional confiada, reunirse con una Emily Charlton que no ha perdido su actitud mordaz. "Has cambiado, eres mucho más segura", le dice Emily a Andy, antes de añadir con su sarcasmo característico: "Pero te mantuviste esas cejas, ¿verdad?". Por otro lado, Miranda parece inicialmente no reconocer a su exasistente, preguntando a Nigel: "Perdón, ¿quién es esta?".

La moda como protagonista

Como en la primera película, la moda y el vestuario jugarán un papel central. La diseñadora de vestuario Molly Rogers explicó que el guardarropa de Andy refleja su evolución: tras años como periodista viajera, su estilo mezcla prendas masculinas y toques vintage. Hathaway incluso aclaró que esto se explica en la trama: "Andy ha estado comprando en tiendas de segunda mano durante los últimos 20 años".

Los actores han compartido su entusiasmo por este regreso. Meryl Streep lo comparó con "ir al fondo de tu propio armario y encontrar algo, pensando: 'Me pregunto si esto todavía me queda'". Emily Blunt, por su parte, señaló que volver a interpretar a Emily "se sintió como volver a casa", especialmente al trabajar nuevamente con su cuñado, Stanley Tucci.

Fechas de estreno y un aniversario simbólico

La película tiene previsto su estreno en cines en Estados Unidos y Canadá el 1 de mayo de 2026, mientras que en Latinoamérica llegará el 30 de abril del mismo año. La fecha no es casual: marca el vigésimo aniversario exacto del estreno de la película original en 2006, consolidando el regreso de un clásico moderno que definió una era en el cine y la moda.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube