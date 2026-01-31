‘Wicked: For Good’ se queda fuera de los Oscar 2026; Ariana Grande no recibe nominación y los rumores apuntan a Cynthia Erivo

Suscríbete a nuestros canales

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las nominaciones a los Premios Oscar 2026 y uno de los resultados que más atención generó fue la ausencia total de Wicked: For Good. La esperada continuación del musical, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, no logró figurar en ninguna de las categorías, incluidas las de actuación, a diferencia de la primera entrega que sí había conseguido múltiples reconocimientos el año anterior.

El hecho llamó la atención de medios internacionales y del público, especialmente por tratarse de una producción de alto perfil que había mantenido una fuerte presencia durante la temporada de premios. Tras conocerse la lista oficial, comenzaron a circular versiones sobre los posibles factores que influyeron en la decisión de los votantes de la Academia.

La secuela de Wicked queda completamente fuera de las nominaciones

Wicked: For Good no fue incluida en las principales categorías de los Oscar 2026, ni en actuación, ni en apartados técnicos, ni en música original. La ausencia marca un contraste notable con la primera película de la saga, que había conseguido una decena de nominaciones y premios en áreas clave como diseño de producción y vestuario.

Durante meses, la secuela fue considerada una de las producciones más esperadas del año, con una amplia campaña promocional y una importante presencia en salas de cine a nivel internacional. Sin embargo, al momento de anunciarse las candidaturas oficiales, su nombre no apareció en ninguna terna.

Ariana Grande y Cynthia Erivo sin reconocimiento de la Academia

Ariana Grande no obtuvo nominación por su interpretación en la película, pese a haber sido considerada en otros premios de la temporada cinematográfica. De igual forma, Cynthia Erivo quedó fuera de las categorías de actuación, lo que representó una de las ausencias más comentadas tras la publicación de la lista oficial.

Ambas actrices habían sido protagonistas de múltiples eventos de promoción y entrevistas, consolidando a Wicked: For Good como uno de los proyectos más visibles del año en el circuito de entretenimiento. La falta de candidaturas sorprendió tanto a seguidores como a analistas del sector.

Versiones de votantes anónimos y la gira promocional

Tras conocerse las nominaciones, comenzaron a difundirse declaraciones atribuidas a votantes anónimos de la Academia que ofrecieron posibles razones detrás de la exclusión de la película y sus protagonistas. Entre los comentarios más mencionados se encuentra la percepción de que la secuela no alcanzó el nivel de impacto de la primera entrega.

Además, algunas fuentes señalaron que ciertos momentos durante la gira promocional de Ariana Grande y Cynthia Erivo generaron reacciones mixtas entre miembros de la industria. Según estas versiones, la dinámica entre ambas actrices en entrevistas y apariciones públicas no fue bien recibida por todos los votantes.

También se mencionó que la Academia habría buscado evitar situaciones incómodas durante la ceremonia, en referencia a rumores sobre episodios de ansiedad de Grande y la constante intervención de Erivo para acompañarla en eventos públicos, aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

La ceremonia de premiación se celebrará en marzo de 2026 en Los Ángeles, donde se conocerán los ganadores de un año que ya ha generado debate por sus ausencias más notorias, entre ellas la de Ariana Grande, Cynthia Erivo y la secuela de uno de los musicales más exitosos de los últimos tiempos.

