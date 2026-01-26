Rafael Amaya está de regreso: confirmada la nueva temporada de una de las telenovelas más vistas de México

Suscríbete a nuestros canales

El esperado regreso de Rafael Amaya ya es oficial: el actor vuelve a interpretar a Aurelio Casillas en la décima temporada de El Señor de los Cielos, la serie que lo catapultó al estrellato. Con un mensaje directo a sus seguidores, Amaya confirmó que la producción ya está en marcha y que su regreso promete mantener a los espectadores al borde del asiento, entre traiciones, alianzas rotas y emociones intensas.

El retorno del rey de las narcoseries

Rafael Amaya sorprendió a todos con un video en sus redes sociales:

“Hola, qué tal amigos. Soy Rafael Amaya y les traigo una noticia muy importante: El Señor de los Cielos, décima temporada, está confirmada y quería que lo escucharan de mi boca. Nos vemos muy pronto, claro, por Telemundo”.

La noticia emocionó a los fans, que llevaban años esperando su regreso tras el retiro temporal del actor. Ahora, el regreso de Casillas se percibe como un homenaje a quienes lo han acompañado desde los inicios de la saga, consolidando a la serie como una de las más exitosas de la televisión en español.

El impacto del regreso

El regreso de Rafael Amaya no solo reanima la franquicia, sino que también confirma su estatus como uno de los actores más emblemáticos de las narcoseries. Su vuelta promete atraer tanto a seguidores históricos como a nuevas audiencias, consolidando la serie como referente del drama televisivo en español.

Con su regreso, Aurelio Casillas volverá a demostrar por qué su nombre es sinónimo de poder, tensión y emoción. Los fans ya esperan ver cómo el capo más famoso de la televisión maneja los nuevos conflictos que le esperan, mientras la historia se prepara para llevarlo a territorios más intensos que nunca.

